Livro de pesquisador da Epagri vence o Prêmio Jabuti Acadêmico na área de Ciências Agrárias e Ambientais

O livro “Inseticidas Botânicos no Brasil: aplicações, potencialidades e perspectivas” foi o vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico na área de Ciências Agrárias e Ambientais. Um dos editores da obra é o entomologista e pesquisador da Epagri, Leandro do Prado Ribeiro. O prêmio foi entregue na noite desta terça-feira, 6, em cerimônia realizada em São Paulo.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) criou a honraria em 2024 para reconhecer obras de excelência das áreas científicas, técnicas e profissionais. Ao todo, são 29 categorias, divididas em dois eixos: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. Cada vencedor recebeu o prêmio de R$ 5 mil e uma estatueta. De acordo com a CBL, foram 1.953 obras inscritas para o novo prêmio.

Inseticidas Botânicos no Brasil

Conforme Leandro, o livro reflete um pouco das experiências já conduzidas na área de bioinsumos, especialmente relacionadas à prospecção de novos compostos naturais bioativos. Todos esses compostos estão descritos em diversas publicações em revistas internacionais e com patente registrada.

Segundo o pesquisador, o manejo de pragas baseado exclusivamente na aplicação de inseticidas sintéticos de largo espectro vem enfrentando significativas restrições. “Isso reforça a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens, especialmente de ingredientes ativos dotados de diferentes modos de ação sobre as espécies-alvo e que apresentem maior segurança, seletividade e biodegradabilidade. A flora tropical, com sua biodiversidade única, é um promissor reservatório natural de substâncias bioativas, inclusive de novos compostos inseticidas”, afirma Leandro.

A obra tem cerca de 650 páginas, organizadas em três seções e 16 capítulos, que abordam aspectos conceituais, técnicos, legais e aplicados sobre o tema. O conteúdo inclui também as principais famílias botânicas com potencial inseticida no Brasil, além da atualização sobre a regulamentação de coleta e acesso ao patrimônio genético.

Leandro editou o livro juntamente com José Djair Vendramim, professor do Departamento de Entomologia e Acarologia da Esalq/USP, e Edson Luiz Lopes, falecido em junho de 2022. Interessados em adquirir a publicação podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

O autor

Leandro do Prado Ribeiro é pesquisador do Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), localizado em Chapecó. Agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Leandro é mestre e doutor em entomologia pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” / Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).

O pesquisador é editor da sessão “Pest Management” da Revista Neotropical Entomology e “Associate editor” da revista Scientia Agricola. Leandro também é docente na UCEFF Faculdades – campus Chapecó e colaborador (corientador) do Programa de Pós-graduação em Proteção de Plantas (UNESP – Botucatu), Fitossanidade (UFPel), Agronomia (UNICENTRO) e Recursos Genéticos Vegetais (UFSC). Tem experiência na área de agronomia com ênfase em entomologia agrícola aplicada. Atua nas seguintes áreas: interação inseto-planta, resistência de plantas a insetos, prospecção e desenvolvimento de inseticidas botânicos e agentes de controle biológico aplicado, toxicologia e avaliação da performance de estratégias integradas de manejo de insetos-praga em sistemas de produção agropecuária.

