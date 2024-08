Vitória de piloto brasileiro repercute na imprensa dos EUA

A vitória do piloto brasileiro Celso Neto no circuito Vírginia International Raceway, que aconteceu no sábado (20/07), nos EUA, repercutiu na imprensa norte-americana. Portais como Honda Canada News e Racer, um dos principais sites especializados em esporte a motor americano, noticiaram a conquista do jovem, que venceu a categoria principal do TC América a bordo do Acura Integra Type S TCX.

Além disso, veículos jornalísticos como 60 Seconds Now, Imprint, Autos Yahoo! e DriveSpark também compartilharam a conquista de Neto, que garantiu a primeira vitória da Acura na competição. No domingo (21/07), durante a segunda corrida do final de semana, o piloto conquistou a segunda colocação do pódio, sendo o vencedor geral no fim de semana, somando-se as duas corridas.

Essa foi a segunda vitória de Celso Neto em corridas oficiais nos Estados Unidos em carros de Turismo. A primeira conquista aconteceu em Indianápolis, no ano passado, quando Neto venceu guiando o Honda Civic Type R, também da Skip Barber Racing. Esse é o primeiro ano do piloto brasileiro na categoria principal, a TCX, do TC America.

Para Neto, a repercussão da vitória na mídia dos Estados Unidos é positiva, sobretudo pelo entendimento do público do automobilismo americano: “Eles [estadunidenses] sabem que o nosso carro, por ser tração dianteira, fica em desvantagem para as BMW. Assim, ter conseguido tirar essa diferença no momento que importava durante a corrida, além de ter executado o plano da equipe de forma eficaz, foi importante e valorizado pelo público e pelos jornalistas especializados”, afirma.

Na visão de Neto, a repercussão também tem sido ampla pelo fato de que esta foi a primeira vitória da história do carro. “Então, fica marcado para sempre um brasileiro como primeiro vencedor a bordo do Acura Integra Type S TCX”, diz o piloto. “Na categoria, no campeonato, pilotos, mecânicos, engenheiros e os fãs, todo mundo enxerga o brasileiro na pista americana como algo muito positivo”, complementa.

Neto destaca que, na própria Honda - proprietária da marca Acura -, a vitória foi exaltada e a equipe brasileira, enaltecida: “Soubemos conduzir o carro de forma eficiente e constante, e mostramos que a tração dianteira pode ser vitoriosa”.

O piloto ressalta que a Acura valoriza o fato de o brasileiro estar lutando desde o início do ano: “Eles têm a imagem de que nós, brasileiros, somos guerreiros, batalhadores e estamos sempre em busca de melhorias”, afirma. “Sabemos trabalhar em equipe e esse trabalho com a Honda Racing mostrou que essa soma de esforços nos deu a vitória”, pontua.

Como foi a corrida?

Durante o trajeto, Neto manteve a liderança inicialmente com uma vantagem de cerca de 10 segundos. Quando o Safety Car foi acionado, nos últimos cinco minutos da corrida, a vantagem diminuiu para aproximadamente 7 segundos.

O trajeto terminou sob o Safety Car, com Neto cruzando a linha de chegada para garantir sua primeira vitória da temporada. “O plano era economizar o máximo possível dos meus pneus porque sabia que precisaria defendê-los, não exagerei na pilotagem e o tráfego ajudou”, disse o piloto.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cneto.net/