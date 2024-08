Vakinha para ajudar menina Izadora alcança objetivo

Na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto, a mãe da menina Izadora, Leticia Francieli de Lima da Rosa, esteve na Rádio e Jornal Província, agradecendo a comunidade pelo apoio a vakinha on-line e também a equipe da emissora pela divulgação e apoio a essa corrente do bem. Segundo Letícia a cirurgia da Izadora será marcada em breve.

O total arrecadado foi R$ 15.081,00

Izadora necessita de uma cirurgia de ablação por rádio frequência (“trata-se de queimar o tumor”).

Entenda a situação:

No final do ano de 2022 Izadora foi diagnosticada com osteoma osteóide e em 09 de marco de 2023 foi feita uma cirurgia de brocagem a fim de resolver o problema. Porém após a retirada da medicação em 2024 as dores voltaram e foi necessário serem feitos novos exames e consultas em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paula.

No dia 23 de maio deste ano Izadora foi atendida pelo Dr. Marcos Ceita Nunes, o mesmo orientou a família em realizar a ablação por rádio frequência (“trata-se de queimar o tumor”), por conta da idade dela seis anos e por ser um procedimento menos invasivo. Porém a família não tem como arcar com os custos. O valor do procedimento é de R$ 14.705,00 reais. Uma corrente do bem se formou para ajudar a Izadora e você também pode fazer parte colaborando com qualquer valor.

Segundo a família pra custear despesas extras durante o procedimento, será feito uma rifa que será divulgada em breve.