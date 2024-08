Zenaide quer combate a desigualdades sociais como prioridade no Congresso

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) afirmou, em pronunciamento na terça-feira (6), ser crucial que a redução das desigualdades se torne um pilar central da agenda legislativa. Para a parlamentar, o Congresso Nacional precisa se empenhar para promover o crescimento do país, incluindo as pessoas mais vulneráveis no Orçamento e buscando um sistema tributário mais justo e coerente com a realidade social.

— A reforma tributária, na verdade, unifica impostos, mas continua aumentando as desigualdades sociais. Quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. Essa insistência em só unificar é importante, porque aquela ruma de impostos não iria longe, mas, por exemplo, como é que se justifica alguém que ganha milhões pagar um imposto de renda menor do que quem ganha pouco? Quem paga imposto neste país são os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, gente. E essa reforma mantém um imposto altíssimo para os serviços e os produtos de consumo.

Zenaide destacou que a falta de acesso equitativo à educação, saúde e emprego é um real obstáculo ao desenvolvimento do país. Segundo a parlamentar, as desigualdades sociais permanecem um desafio profundo e persistente no Brasil.

— Todos sabem que só vamos nos desenvolver se reduzirem as desigualdades sociais. Não há como avançar verdadeiramente sem enfrentar as desigualdades que assolam a nossa sociedade. Não é uma questão de justiça apenas, é uma questão para o nosso desenvolvimento, como frequentemente ressalto. O progresso genuíno só será alcançado quando cada brasileiro tiver a chance de contribuir para o desenvolvimento do país e se beneficiar dele.