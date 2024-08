Beto Martins é empossado senador por Santa Catarina

José Roberto Martins (PL-SC), mais conhecido como Beto Martins, tomou posse como senador nesta terça-feira (6). Ele vai substituir a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), que solicitou licença do cargo por 120 dias.

Os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Ireneu Orth (PP-RS) e Laércio Oliveira (PP-SE) conduziram Beto Martins à Mesa do Senado para prestar o compromisso regimental.

Empresário atuante no setor logístico há mais de 30 anos, especialmente no portuário, Beto Martins também acumula experiência na política, tendo sido suplente de vereador, vereador, prefeito de Imbituba (SC) e secretário de estado em Santa Catarina por duas vezes — secretário de Turismo, Cultura e Esporte e, por último, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias.

Em seu primeiro pronunciamento no Plenário do Senado, Beto Martins destacou a atuação do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e disse que pretende debater temas ligados à economia, à logística e à infraestrutura.

— A logística é a espinha dorsal para o desenvolvimento econômico do país. Nossa competitividade internacional, ou talvez nossa falta de competitividade, estão sempre atrelada ao famoso "Custo Brasil". Se nossa agenda pudesse ser outra, na direção de um projeto em favor da "Eficiência Brasil", seríamos, muito além do que já somos, uma grande potência mundial — declarou ele.