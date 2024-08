CE aprova Farroupilha como Capital Nacional da Moda de Inverno

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (6), em caráter terminativo, projeto de lei que concede a Farroupilha (RS) o título de Capital Nacional da Moda de Inverno. Se não houver recurso para votação em Plenário, o PL 3.605/2023 seguirá para sanção presidencial.

De clima frio, a cidade de Farroupilha abriga cerca de 70 mil habitantes e é um dos principais polos da indústria têxtil no Brasil. O município conta com 400 pontos de venda e uma produção mensal de 450 mil peças. São 71 marcas locais, sendo que, dessas, 59% estão há mais de 10 anos no mercado. Aproximadamente 79% do setor é composto por fabricantes de malhas e confecções e a indústria gera mais de 3 mil empregos diretos.

O PL 3.605/2023, da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do relator, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O clima frio da região garante a qualidade do produto que, unida à estética aprimorada, dita a moda que repercute em outros centros urbanos espalhados pelo país, segundo o relator.

— A oficialização do título trará inúmeros benefícios ao setor, sobretudo de mídia, e consolidará a cidade como o mais importante polo do segmento no Brasil, atraindo compradores, investimentos e propiciando ainda mais eventos — afirmou Mourão.

A cidade de Farroupilha tem 71 marcas de moda inverno - Foto: Sindilojas de Farroupilha