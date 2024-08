Gurias do Yucumã Flamengo Intensificam Treinamentos às Vésperas da Estreia no Gauchão Feminino 2024

A equipe Gurias do Yucumã Flamengo está em ritmo acelerado de preparação para sua estreia no Campeonato Gaúcho Feminino 2024. O time de Tenente Portela enfrentará o Vidal Pró fora de casa no próximo dia 11 de agosto, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre.



Os treinos estão sendo realizados no CT São Pedro, sob o comando do técnico Cristofer Macalli, que intensificou os trabalhos na última semana para definir a formação que iniciará a competição.A preparação inclui a recente contratação de três reforços, que visam fortalecer o elenco e garantir uma atuação competitiva no Gauchão Feminino.

Após a estreia fora de casa, as Gurias do Yucumã Flamengo terão a oportunidade de jogar em casa no dia 18 de agosto, quando enfrentarão o Juventude no Estádio do Miraguai. O jogo marca a primeira partida da equipe em seu estádio, o que promete um evento especial para os torcedores locais.

Os ingressos para a partida do dia 18 estarão disponíveis para compra antecipada a R$ 15,00 e podem ser adquiridos nos pontos de venda Braucks e na Cresol. Na bilheteira do estádio, o valor será de R$ 20,00.



Os treinos intensivos e as novas contratações são sinais claros do empenho da equipe para alcançar uma boa performance na temporada. A expectativa é alta para a estreia e para a sequência do campeonato, com os torcedores ansiosos para apoiar as Gurias do Yucumã Flamengo.