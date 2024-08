Girão anuncia que disputará Prefeitura de Fortaleza sem se afastar do Senado

Em pronunciamento nesta segunda-feira (5), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) anunciou oficialmente sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar destacou a importância desse passo, resultado de "intensa reflexão sobre o papel do Senado e o atual estado da democracia brasileira", que ele considera estar "em frangalhos".

Girão ressaltou a transparência e a integridade como pilares de sua campanha e lembrou que, em sua primeira candidatura ao Senado, fez um compromisso público com os eleitores e se esforçou para cumprir todas as promessas.

— Protocolei o nosso plano de governo [à prefeitura], não apenas aquele oficial, que tem que se fazer junto às autoridades competentes, mas em cartório, como eu fiz na época em que que estava disputando a campanha para o Senado, a minha primeira disputa. Então, durante 60 dias, vou me equilibrar entre o Senado, cumprindo as tarefas aqui, sem faltar, e também colocando minhas ideias para um povo sofrido, de fibra, de valor, mas que está sendo humilhado hoje pelos que só pensam no poder pelo poder — disse.

O parlamentar ainda enfatizou a importância do Partido Novo em sua trajetória e a influência positiva que o partido tem demonstrado em administrações anteriores, como em Joinville (SC) e no governo de Minas Gerais.

— Sempre deixei claro aqui, mesmo estando em outro partido, que admirava o Novo pela sua coerência entre o pensar, o falar e o agir. É um partido que não tem ninguém envolvido com problema de corrupção, um partido que dá o exemplo no dia a dia, com seus mandatários (sou um deles) economizando dinheiro público aos montes. Só neste mandato, já foram mais de R$ 10 milhões, em quase seis anos, de economias que fiz, com verba de gabinete, com uma série de mordomias. E tem projeto meu, só que não querem votar, para que esse dinheiro economizado pelo parlamentar seja destinado à saúde e à educação no município — observou.

O senador lembrou sua atuação em Fortaleza e ressaltou seu histórico de contribuição à cidade por meio de ONGs e projetos culturais, além de presidir o Fortaleza Esporte Clube.

— Todas essas experiências foram muito importantes na minha vida, sempre na área da gestão, desde pequenininho, junto com o meu pai, trabalhando, nas férias eu ia trabalhar, sempre buscando aprimorar gestão, facilitar, desburocratizar, simplificar, gerar emprego, gerar renda. Por que eu não vou colocar meu nome à disposição, se é exatamente disso que as pessoas estão precisando hoje? Quero também colocar que esses quase seis anos aqui de mandato no Senado Federal foram fundamentais para o meu amadurecimento na capacidade de articulação política, para alcançar as mais elevadas metas em benefício da população — afirmou.