Concurso de fotografia que retrata a pecuária está com inscrições abertas

Foto “A pecuária está em todo lugar” foi uma das mais votadas no concurso de 2022 (Alexandre Giehl/Epagri)

O concurso de fotografia do 3º Workshop de Ciência e Inovação em Pecuária (WorkPec) abre as inscrições para envio de fotos até 30 de outubro. Todos os interessados podem participar sem custo, no limite de duas fotografias por participante, respeitando a temática “Um olhar sobre a pecuária”. O 3º WorkPec é uma promoção da Estação Experimental da Epagri em Lages (EEL) e será nesse município, nos dias 12 e 13 de novembro.

As fotos inscritas serão divulgadas nas redes sociais do 3º WorkPec no Facebook e no Instagram . A votação será feita por curtidas entre os dias 2 e 11 de novembro. Os autores das três fotos mais votadas receberão um certificado de participação e terão suas imagens publicadas no livro de resumos do evento. A divulgação dos vencedores será no dia 13 de novembro.

As fotografias devem ser coloridas e com resolução mínima de 300dpi. Na avaliação serão considerados os seguintes critérios: criatividade e originalidade; composição fotográfica; qualidade artística e relevância e qualidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o coordenador do evento, pesquisador João Frederico dos Passos, o concurso de fotografia do 3º Workpec tem por finalidade promover e registrar a partilha de diferentes sentimentos e olhares sobre a pecuária. “Com esta iniciativa também buscamos sensibilizar e promover o interesse das pessoas pela arte de fotografar, desafiar a criatividade dos participantes e também utilizar a foto como um modo de resgate, pertencimento e valorização da pecuária brasileira”, diz ele.

Veja o regulamento do concurso aqui.

Veja cronograma do concurso:

Inscrições: 10 de julho a 30 de outubro

Análise e seleção das fotos: 01 de novembro

Disponibilização das fotos nas redes sociais para curtidas: 02 a 12 de novembro

Divulgação dos resultados: 13 de novembro, às 12h, no auditório do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)

Informações para a imprensa:

Isabela Schwengber – Assessora de comunicação da Epagri (48) 3665-5407/99161-9596