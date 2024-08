Aplicativo Menor Preço disponibiliza ferramenta exclusiva para pesquisa de preços de eletrodomésticos

A Receita Estadual disponibilizou uma nova ferramenta no aplicativo Menor Preço, vinculada ao programa Devolve ICMS Linha Branca , para auxiliar na pesquisa de preços de eletrodomésticos. A nova aba, chamada Itens para sua casa, permite a busca de valores mais em conta de fogões, geladeiras e máquinas de lavar – itens contemplados pela devolução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A atualização está disponível gratuitamente no aplicativo.

Desenvolvido pela Receita Estadual, o Menor Preço é integrado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e permite aos usuários pesquisar o preço mais competitivo de produtos em milhares de estabelecimentos. O aplicativo, disponível para sistemas Android e iOS, também possui filtros que identificam os locais mais próximos do usuário e fornecem canais de contato das lojas.

As informações no aplicativo são atualizadas em tempo real por meio de consultas às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), toda vez que um estabelecimento realiza uma venda a varejo.

Como funciona o Menor Preço?

Baixe o aplicativo Menor Preço - Nota Gaúcha Na aba Pesquisar Produtos, informe descrição, marca ou código de barras do item desejado O aplicativo usará sua localização para encontrar os menores preços mais próximos Verifique a lista de preços e os estabelecimentos onde foram praticados Escolha o estabelecimento desejado e siga as instruções para chegar até lá Para utilizar todas as funcionalidades do aplicativo, é necessário realizar um cadastro gratuito no programa NFG, aberto a qualquer cidadão que possua um CPF A nova aba com os três grupos de eletrodomésticos aptos à devolução do ICMS mostra os preços de venda e os estabelecimentos mais próximos