Diante do cenário atual de saúde da população brasileira, marcado por um aumento nas incidências de obesidade e doenças metabólicas, o nutricionista Adrian Bester lança curso on-line de modulação intestinal com o objetivo de melhorar a saúde da população através de uma prática acessível e integrativa. Segundo um artigo publicado pela Agência Brasil, um estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com a organização global de saúde pública Vital Strategies constatou que entre 2022 e 2023 houve um aumento de 90% em casos de obesidade em brasileiros entre 18 e 24 anos. Nessa mesma faixa etária, 31,6% dos jovens já receberam diagnóstico de ansiedade, continua o estudo.

A modulação intestinal é um processo que visa restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que vivem no trato gastrointestinal humano. A composição dessa microbiota intestinal pode impactar a saúde humana de várias maneiras. Estudos indicam que a microbiota intestinal é crucial para a regulação do sistema imunológico, assim como para a digestão e a absorção de nutrientes, além de contribuir para a produção de compostos bioativos benéficos ao organismo. Ademais, alterações negativas na microbiota intestinal têm sido relacionadas a uma série de condições, incluindo obesidade, diabetes, doenças inflamatórias, doenças crônicas e distúrbios emocionais.

Conteúdo do curso on-line de modulação intestinal

O curso on-line de modulação intestinal desenvolvido por Adrian Bester oferece um aprofundamento nos seguintes tópicos:

O que é modulação intestinal e sua importância para a saúde;

Como a microbiota intestinal influencia no organismo como um todo;

As relações entre a microbiota intestinal desequilibrada e uma variedade de doenças e complicações;

A conexão entre a microbiota intestinal e a saúde mental, incluindo ansiedade e depressão;

A relação entre a microbiota intestinal e o emagrecimento;

Disbiose: o que é, sintomas e forma de tratamento;

Um protocolo completo de 8 semanas para modulação intestinal;

Modulação intestinal como fazer;

Os principais alimentos para fortalecer e manter uma microbiota saudável;

Uma prescrição profissional de suplementos probióticos e prebióticos para otimizar a modulação intestinal;

“Este curso on-line de modulação intestinal não apenas traz à tona a importância de ter uma microbiota intestinal saudável, mas também oferece ferramentas práticas para restaurar e equilibrar esse ecossistema vital do corpo humano, através de uma modulação intestinal acessível e eficaz”, diz Adrian.

Adrian Bester acredita que a saúde é um direito de todos e que o conhecimento deve ser democratizado. O curso on-line de modulação intestinal oferece um caminho prático e acessível para que qualquer pessoa possa aprimorar a saúde a partir da compreensão e cuidado da microbiota intestinal.

Para mais informações sobre o curso on-line de modulação intestinal e como se inscrever, basta acessar: https://modulacaointestinal.com/