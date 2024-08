Ana Sátila se classifica para a semifinal no caiaque cross

Em uma corrida de recuperação, após uma largada que a deixou em último lugar, a brasileira Ana Sátila conseguiu se classificar para a fase semifinal na modalidade caiaque cross. A semifinal será disputada ainda na manhã desta segunda-feira (5).

Após uma largada problemática, Ana Sátila seguiu até os momentos finais na quarta e última colocação, até ultrapassar, nos últimos segundos, a ucraniana Viktoriia Us.

Apesar de ultrapassar a linha de chegada em terceiro lugar, a brasileira acabou ficando com a segunda posição, após desclassificação da britânica Mallory Franklin, após erro no momento de fazer a manobra obrigatória de rolamento, quando o competidor faz um giro completo com o caiaque, mergulhando e retornando à superfície.

Com isso, a prova foi vencida pela francesa Angele Hug. Ela e a brasileira disputarão a semifinal em uma bateria que inclui a britânica Kimberley Woods e a suiça Alena Marx.

A outra semifinal será disputada entre a australiana Noemie Fox, a alemã Elena Lilik, a neo-zelandesa Luuka Jones e a argelina Carline Diana Bouzidi.