Licitação para reforma em presídio de Alegrete é destaque da Agenda Celic

A contratação de empresa para a execução de obra de reforma das celas e da rede elétrica do Presídio Estadual de Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado, está entre os certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 5 a 9 de agosto.

Requisitada pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), a licitação ocorre na segunda-feira (5/8), às 9h30, pela modalidade concorrência eletrônica. O valor total da contratação é estimado em R$ 1.151.699,07.

Outro destaque da Agenda é a licitação para registro de preço referente àconstrução de unidades habitacionais do programa A Casa É Sua . O escopo dos serviços será a construção de até mil unidades habitacionais de interesse social para o programa da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), localizadas no Rio Grande do Sul. Pela modalidade concorrência eletrônica, o certame está agendado para sexta-feira (9/8), às 9h30.

Ainda estão previstos certames para a aquisição de materiais de segurança e proteção e equipamentos para instalações elétricas e de laboratório, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.