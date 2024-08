Hugo Calderano fica sem medalha no tênis de mesa

Hugo Calderano chegou para a disputa de medalha de bronze com a sensação de já ter feito história. Nunca um atleta de fora da Ásia ou da Europa havia chegado à fase de semifinais no torneio olímpico masculino do tênis de mesa. Depois de ser derrotado pelo sueco Truls Moregard pelo direito de disputar o ouro, Calderano voltou a jogar neste domingo (4) na briga pelo bronze. O adversário era uma estrela em ascensão no tênis de mesa mundial: Félix Lebrun, francês de apenas 17 anos de idade. Para Lebrun, além do bronze, era a oportunidade de uma espécie de revanche, já que nas quartas de final Calderano havia derrotado o irmão dele, Alexis Lebrun.

Com o apoio da torcida na Arena Paris Sul 4, Lebrun começou melhor a partida. No primeiro set, Calderano chegou a abrir 4 a 2, mas logo o francês virou para 8 a 4. Lebrun contou com erros do brasileiro para fazer 11 a 6.



Aparentando nervosismo, Hugo seguiu errando muito na segunda parcial, o que fez com que o adversário chegasse a 6 a 2. O brasileiro ensaiou uma reação e encostou, diminuindo a distância para 9 a 8. O técnico do francês pediu tempo e parou a partida. Na volta, Hugo empatou e virou para 10 a 9. Mas Félix conseguiu reverter a desvantagem e voltou a liderar o marcador, fechando o set em 12 a 10, e abrindo 2 a 0 na partida.



A terceira parcial começou com os adversários trocando pontos, mas o brasileiro logo abriu 5 a 2. Na sequência, Lebrun encostou em 6 a 6 e virou para 8 a 6. Incomodado, Hugo voltou a cometer erros. O francês se aproveitou disso e fechou o set em 11 a 7.



O quarto set era tudo ou nada para o brasileiro. A parcial começou com empate em 2 a 2, mas logo Lebrun se desgarrou à frente do placar, com 5 a 2. O mesa-tenista local seguiu forçando o jogo e Hugo não conseguiu responder. E em mais um erro do brasileiro, Félix Lebrun fechou a parcial em 11 a 6 e o duelo em 4 a 0, conquistando uma inédita medalha de bronze olímpica para a França.

Apesar da derrota, Hugo Calderano alcançou o melhor resultado de um atleta brasileiro na história dos Jogos Olímpicos, ultrapassando um feito que pertencia a ele mesmo. Na edição de Tóquio, o mesa-tenista carioca havia chegado até as quartas de final.