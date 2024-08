Entenda polêmica envolvendo boxeadora argelina na Olimpíada

Esportes Há 22 minutos Em Esportes Rebeca Andrade conquista a prata na final do salto nos Jogos de Paris O ouro foi para aquela que é apontada como a maior ginasta de todos os tempos: Simone Biles. A norte-americana mostrou a que veio já no primeira ap...

Esportes Há 36 minutos Em Esportes Judô brasileiro fecha Olimpíada com bronze por equipes Com o 3 a 3, o bronze precisou ser decidido na luta extra comgolden score, por uma categoria definida em sorteio. E coube a Rafaela Silva enfrentar...