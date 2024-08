Morre o violoncelista Antonio Meneses

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O programa contou com as presenças de Antonio Meneses, os irmãos do instrumentista que formam o Quarteto Meneses (Gustavo Meneses - violino; Ricardo Meneses - viola; Eduardo Meneses - violoncelo) e a pianista Paula da Matta.

Sua última participação na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi no programa Sala de Concerto da Rádio MEC , no dia 24 de maio deste ano. Uma homenagem ao violoncelista.

Após vencer os concursos de Munique e Tchaikovsky, ele iniciou uma carreira de sucesso que inclui a colaboração com as mais importantes orquestras e maestros do mundo.

Nascido no Recife em 1957, criado no Rio de Janeiro e radicado na Europa desde a juventude, Meneses é um dos mais célebres solistas e cameristas de sua geração.

