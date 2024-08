Prêmio principal de R$ 50 mil no sorteio mensal do Nota Fiscal Gaúcha vai para consumidor de Porto Alegre

O sorteio mensal de julho do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que envolveu 65 milhões de bilhetes na disputa, teve como vencedor do prêmio principal de R$ 50 mil um morador de Porto Alegre. Outras 110 pessoas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul receberam prêmios de R$ 5 mil (para dez ganhadores) e R$ 1 mil (para cem ganhadores).

No total, o sorteio de número 142 distribuiu R$ 200 mil em prêmios. De acordo com as regras, estavam concorrendo aos prêmios os consumidores inscritos no NFG que solicitaram a nota fiscal, com a inclusão do número de CPF, durante todo o mês de junho. Os contribuintes contemplados deverão solicitar o resgate das premiações em até 90 dias, contados a partir da homologação do sorteio.

Como solicitar o prêmio?

É possível solicitar o resgate pelo site ou pelo aplicativo do NFG.

No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha; Na aba Meus prêmios, solicite o resgate; Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

O programa

Com mais de 3,8 milhões de pessoas cadastradas, o NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicita a inclusão de seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em qualquer estabelecimento varejista.

Além de sortear prêmios em dinheiro, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal.

Outras vantagens do NFG

Além da premiação mensal, há outra modalidade de sorteio na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro de forma instantânea. Trata-se do Receita da Sorte, que distribui diariamente 2.603 prêmios: três de R$ 500, cem de R$ 50, 1 mil de R$ 10 e 1,5 mil de R$ 5. Para concorrer, basta o consumidor solicitar nota fiscal com CPF e, no mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba Receita da Sorte no aplicativo e clicar na nota fiscal, ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

Outra vantagem do NFG é a chance de conseguir redução no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por meio do desconto de Bom Cidadão. Os percentuais de desconto variam de 1% a 5%.

Sobre o NFG

Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.

Por meio do programa, os consumidores inscritos concorrem a prêmios em dinheiro e garantem outros benefícios, as entidades sociais indicadas são beneficiadas por repasses trimestrais e as empresas participantes reforçam a responsabilidade social com o Estado e a sociedade. Atualmente, o programa tem mais de 3,7 mil entidades indicadas.

Sorteios municipais

Simultaneamente ao sorteio mensal estadual há os sorteios municipais, nos quais mais de 75% dos municípios utilizam a plataforma do NFG. Além disso, entidades empresariais também usam o sistema do programa para realizar a distribuição de prêmios.