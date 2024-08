Companhia de turismo oferece 17 opções de viagens na Bahia

Com população de cerca de 14,9 milhões de habitantes e o litoral mais longo de toda a faixa costeira brasileira, com 932 km, o maior estado nordestino em extensão territorial, a Bahia, agora oferece uma nova opção de guia para viajantes que desejam conhecer desde os destinos mais famosos até os menos explorados.



De acordo com Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo e Eventos, além de oferecer serviços de turismo, o site conta com um blog informativo para que os viajantes possam acompanhar diariamente todas as dicas e informações sobre o que fazer, onde ir, onde comer e demais opções turísticas na Bahia. “São 17 opções de viagens e mais de 100 tipos de serviços, todos testados na qualidade e pontualidade junto aos prestadores”, afirma.



Com raízes na Ilha de Boipeba e em Salvador, onde foi fundada há 18 anos, a Bahia Terra busca oferecer um roteiro de viagens abrangente. Há opções de transfer para Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Trancoso, Chapada Diamantina, Prado, Abrolhos, Caraíva, Arraial d’Ajuda, Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Itacaré, Barra Grande, Ilha de Boipeba, Praia do Forte, Morro de São Paulo e Cachoeira.



Um recente estudo com dados compilados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e divulgados no portal do Ministério do Turismo, mostrou que o valor arrecadado com o turismo brasileiro na alta temporada de 2023 e 2024 chegou a um total de R$ 162,2 bilhões. Além disso, a receita obtida com turistas estrangeiros foi recorde na série histórica, com a marca de US$ 2,1 bilhões.



A partir desses números, Pedreira avalia que a região “tem a sua parcela de contribuição nesse volume de receita”. O empresário ressalta ainda que a Bahia é foco “por ser um estado com dimensões de um país, além de sua diversidade cultural, religiosa e musical”, e também por possuir o maior litoral, “com uma variedade de praias e ilhas, algumas ainda desertas e com águas cristalinas e mornas”.



O CEO destaca ainda que dois novos destinos estão programados para entrar no próximo ano: Costa do Sauípe e os Cânions do Xingó.



Para saber mais, basta acessar: https://www.bahiaterra.com