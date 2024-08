Pista da marginal da SC-401 será fechada parcialmente para obras no próximo domingo

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

No próximo domingo, 4 de agosto, uma das pistas da marginal da SC-401, em Florianópolis, será parcialmente fechada no sentido norte para a construção da rede elétrica que atenderá o novo Hospital Baía Sul. A Celesc informa que a interdição ocorrerá das 7h às 14h, e afetará uma das vias marginais no trecho compreendido entre o Floripa Shopping e a Associação Catarinense de Medicina (ACM).

A obra também vai reforçar a infraestrutura elétrica da região, melhorando o fornecimento de energia para a comunidade do entorno. A operação contará com a participação de seis caminhões e aproximadamente 40 profissionais, entre eletricistas e técnicos, além de equipes de empresas de telefonia, para assegurar a coordenação das infraestruturas subterrâneas.

Em virtude das mudanças do trânsito no período citado, a Celesc e os responsáveis pelo empreendimento pedem a compreensão de moradores e motoristas que circulam pela região, recomendando que planejem seus deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas durante a interdição, para minimizar eventuais transtornos.