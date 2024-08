Mercado Público de Lages recebe feira de agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul

Foto: Emater/ES

Agricultores do Rio Grande do Sul vão levar os sabores do campo gaúcho para o Mercado Público de Lages, na Serra Catarinense, entre os dias 2 e 4 de agosto. Lá o público vai encontrar bebidas, queijos, embutidos, defumados, doces, geleias, erva-mate, panificados, mel e nozes de 25 agroindústrias gaúchas.

A Epagri colabora com a organização do evento, que busca apoiar os produtores do Rio Grande do Sul afetados pelas recentes chuvas . “Esta é uma forma que encontramos de ajudar no desenvolvimento e na economia das redes familiares que dependem do agronegócio. Ao comprar na feira, os visitantes vão contribuir para a recuperação e fortalecimento das comunidades rurais do estado vizinho”, afirma a extensionista da Epagri Telma Köene, coordenadora Estadual do Programa Gestão de Negócios e Mercados (GNM).

Foto: Reprodução/Secom SC

A Feira das Agroindústrias Familiares Gaúchas é fruto de uma colaboração entre o Congresso Raízes, a Emater/RS, a Epagri e os governos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A iniciativa visa promover a sustentabilidade e o crescimento econômico dos pequenos produtores.

Encontro das agroindústrias da Serra de SC

No dia 2 de agosto, também no Mercado Público de Lages, a Epagri promove o 4º Encontro Regional de Agroindústrias da Serra Catarinense. O evento será das 9h às 12 e contará com três palestras:

– Fomento do Projeto Produtores da Serra para gôndolas nas redes de supermercados regionais. Izabela Ramos dos Santos, analista de responsabilidade social do Banco da Família – Lages, SC;

– Organização da comercialização para agroindústrias familiares: o case Cooperativa Saborense – projeto regado pelo sabor, persistência e espírito coletivo. Presidente Volmir de Souza, Coper Planalto Sul SC;

– Programa Estadual de Agroindústria Familiar do RS – selo Sabor Gaúcho. Engenheiro-agrônomo Márcio Luiz Miranda Dalbem, Emater/RS.

Foto: Reprodução/Secom SC

Datas e Horários da feira do RS

– 2 de agosto, sexta-feira: das 9h às 21h

– 3 de agosto, sábado: das 9h às 21h

– 4 de agosto, domingo: das 9h às 15h

Local: Mercado Público de Lages – R. Hercílio Luz – Centro, Lages – SC.

Mais informações e entrevistas:

– Telma Köene, coordenadora Estadual na Epagri do Programa Gestão de Negócios e Mercados (GNM,), fone (47) 99955-2740



– Victor Branco – Congresso Raízes, fone (49) 9948-2623