Secretaria da Fazenda avança em tratativas com os estados sobre renegociação da dívida pública com a União

Para aqueles estados com maior nível de endividamento, deve ser premente a revisão dos encargos e a atualização do saldo devedor.Hoje a dívidado Rio Grande do Sulcom a Uniãopossui um indexador de juros na casa dos10% ao anoe a propostade aperfeiçoamento ao PL121/2024que será entregueao Senado Federal,através de uma carta redigida peloComsefaze assinada por todos os estados,é que sejaaplicadoIPCA mais 1%.

“Ou seja,perto da metade do que temos atualmente,ecada ponto percentual reduzido significa um bilhão a menos de gasto para o Estado no pagamentodadívida. Quando aprovada a proposta, esperamoster uma redução significativa nocusto por ano. Afinal, no caso do Rio Grande do Sul,atualmente a dívida com a Uniãoconsome até 15% da receita corrente líquida, um fato que temsido insustentável. Além disso,será agravadono decorrer do tempo se seguiras condiçõesatuais, somado aos resultados econômicos e fiscais após a tragédiameteorológica, que resultou em queda de arrecadação e que está exigindo uma série de investimentos e programas sociais para auxiliar as famílias e empresas atingidas”, explicoua secretária da Fazenda.