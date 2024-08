Daer conclui melhorias em intersecções na ERS-506

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretária de Logística e Transportes (Selt), concluiu a pavimentação da interseção junto ao perímetro urbano de Ibirubá, incluindo a modificação do entroncamento com a ERS-223.

Finalizada no domingo (28/7), a obra contou com modificações geométricas para proporcionar mais fluidez ao trecho já asfaltado, além de soluções de drenagem e pavimentação das alças de acesso.

Os serviços fazem parte da pavimentaçãode 19 quilômetros da ERS-506, entre Ibirubá e Santa Bárbara do Sul. O investimento total é de aproximadamente R$ 26 milhões. A iniciativa integra o Programa Avançar do governo do Estado.

“É uma obra que trará mais segurança e será fundamental para garantir a trafegabilidade. Além disso, irá escoar a produção dos municípios, alavancando a economia baseada na produção de soja e milho, e qualificar o acesso ao polo metalmecânico em Ibirubá”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o asfalto já está implantado em cerca de nove quilômetros. “Essa é uma obra prioritária que exigiu melhorias nas interseções, etapa importante que está sendo concluída pelo Daer”, explica o dirigente. “A expectativa é que esse trecho da ligação regional seja entregue até 2025, qualificando a malha rodoviária do Noroeste do Estado.”