Morre ex-prefeito de 4 mandatos em Iraí

Na avaliação da psiquiatra Carmita Abdo, professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), o...

Geral Há 2 horas Em Geral Dia Mundial do Orgasmo: ejaculação nem sempre é sinônimo de prazer Na avaliação da psiquiatra Carmita Abdo, professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), o...

O edital prevê um lance mínimo de R$ 138,2 milhões e a obrigatoriedade de o vencedor construir uma arena esportiva com potencial de geração de flux...

Geral Há 2 horas Em Geral Prefeitura do Rio reverte liminar e Fla pode adquirir terreno O edital prevê um lance mínimo de R$ 138,2 milhões e a obrigatoriedade de o vencedor construir uma arena esportiva com potencial de geração de flux...

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (31) que uma das prioridades do governo federal é encerrar o an...

Geral Há 4 horas Em Geral Reforma tributária: meta é aprovar regulamentação neste ano O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (31) que uma das prioridades do governo federal é encerrar o an...