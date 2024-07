Marcas Brasil Racing tem recorde de público e acessibilidade em Londrina

Nos dias 20 e 21 de julho, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), foi palco da emocionante terceira etapa do Marcas Brasil Racing (MBR). Aproveitando o bom tempo no norte do Paraná, mais de 3 mil entusiastas compareceram ao evento, lotando o paddock, área de boxes, camarotes e entorno da pista. Com ingressos gratuitos, o público proporcionou uma atmosfera vibrante, impulsionando os pilotos a oferecerem um verdadeiro espetáculo.

MBR Super/Elite: disputa acirrada e quatro vencedores diferentes

Na categoria Super/Elite, a principal divisão do MBR, o piloto local Cesar Bonilha brilhou ao conquistar a pole position na sexta-feira e vencer a primeira bateria no sábado, encantando os fãs de Londrina. No entanto, a competitividade do campeonato ficou evidente com a diversidade de vencedores. Richard Heidrich (Santa Catarina), Gustavo Mascarenhas (Minas Gerais) e Fausto De Lucca (Santa Catarina) também garantiram vitórias nas baterias seguintes, mantendo a disputa pelo título da temporada 2024 ainda sem um favorito.

MBR Cup: domínio de Raphael Futsuki

Na MBR Cup, com motores 8 válvulas, o destaque foi Raphael Futsuki, de Guarapuava, que venceu três das quatro corridas, além de conquistar a pole position e a volta mais rápida do fim de semana. Natan Sperafico, de Toledo, venceu a última bateria. Ambos se mantêm firmes na luta pelo título da temporada 2024.

Inclusão Social

A etapa de Londrina também foi marcada por uma importante ação social em parceria com o Instituto Autimizar, que apoia famílias atípicas com crianças autistas. O evento ofereceu um camarote exclusivo, visitas aos boxes e interações especiais com os pilotos para 30 crianças e suas famílias, destacando a importância da inclusão e acessibilidade nos autódromos brasileiros.

“A MBR esteve aberta a nos ouvir, nos acolher, oferecendo o melhor para nossas crianças, adolescentes e adultos autistas. Nós só temos que agradecer por essa parceria, por esse olhar empático do Marcas Brasil Racing. Que continuem esse trabalho lindo e inclusivo, acolhendo pessoas com deficiência e suas famílias”, comentou Saraí Brito, fundadora da Autimizar.

Como parte das ações de inclusão preparadas em parceria com a Autimizar, foram realizadas visitas guiadas aos boxes, fotos com os pilotos, participação das crianças no pódio e também no momento da bandeirada. José Henrique Brandilhone representou todas as crianças e adolescentes autistas de Londrina ao dar a bandeirada da vitória à Richard Heidrich, vencedor da segunda bateria da categoria MBR.

“Nós tivemos muitas mães aqui no autódromo que moram em Londrina há anos e até nasceram em Londrina, mas nunca tinham vindo ao autódromo porque não tinha como, não tinha a acessibilidade. E o sorriso das crianças que foram recebidas aqui no autódromo, hoje, vale ouro”, completou Saraí.

Próxima Etapa

O Marcas Brasil Racing, campeonato interestadual de marcas e pilotos, é patrocinado por Scherer Autopeças e Zanoello Troféus. Em Londrina, o evento contou com o apoio da Rádio Paiquerê 91,7FM, Outback Brasil e Norpave Volkswagen.

A próxima etapa acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de setembro no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais com mais emoção e velocidade na sequência do campeonato!