Epagri disponibiliza para agricultores variedades de mandioca com desempenho produtivo acima da média

Os dois últimos cultivares de mandioca lançados pela Epagri – o SCS 256 Cigana e o SCS 257 Petuna – já estão disponíveis aos agricultores catarinenses para plantio na próxima safra. As manivas foram repassadas a duas cooperativas do Sul do estado selecionadas em chamada pública: a Cooperativa Mista dos Agricultores e Pescadores Familiares de Jaguaruna e Região (Producooper), com sede em Jaguaruna, e a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Artesanato de São João do Sul e Região (Coopersertão).

Esses cultivares foram desenvolvidos na Estação Experimental da Epagri em Urussanga e no Campo Experimental de Jaguaruna, por meio de projeto liderado pelo pesquisador Alexsander Luís Moreto. Ambos são indicados para processamento industrial, onde se transformam em farinhas, polvilho, fécula, tapioca e outros derivados de excelente qualidade.

As duas apresentam desempenho produtivo acima da média dos cultivares tradicionalmente plantados nestas regiões e têm flexibilidade de colheita após um ou dois ciclos vegetativos. “Além disso, outras vantagens diferenciais como possuir ramas eretas, raízes de polpa branca, elevados teores de amido, facilidade de despenca e tolerância à bacteriose e antracnose”, afirma Moreto.

Segundo o pesquisador, a SCS 256 Cigana apresenta boa adaptação para as principais regiões produtoras, que são o Litoral Sul e Alto Vale, enquanto a SCS 257 Petuna apresenta melhor adaptação para o Alto Vale.

Produção em SC

De acordo com o Observatório Agro Catarinense, o cultivo de mandioca para mesa e indústria está presente em cerca de 12,5 mil hectares em Santa Catarina, com produtividade média de 21,7 ton/ha nesta safra. O Valor da Produção Agropecuária observado na safra de 2023 foi de aproximadamente R$377,22 milhões.

Segundo Darlan Rodrigo Marchesi, coordenador do Programa Olericultura da Epagri, atualmente 60% da produção catarinense de mandioca é destinada à indústria. O cultivo e o processamento da mandioca-indústria são desenvolvidos pelo trabalho familiar e estão concentrados nas regiões do Sul Catarinense, do Vale e Alto Vale do Itajaí e em alguns municípios da Grande Florianópolis.

O Litoral se destaca e os municípios de maior produção são Sangão, Jaguaruna, Araranguá, Sombrio e São João do Sul. As agroindústrias são de diferentes portes e produzem farinhas, fécula, polvilho azedo e seus derivados. Esses alimentos abastecem o Estado, mas também são destinados ao mercado nacional e até à exportação.

Mais informações e entrevistas:

Alexsander Luís Moreto, Epagri, pesquisador da Estação Experimental em Urussanga – [email protected] / (48) 34031378.

Emerson Evald, Epagri – extensionista rural e, Jaguaruna – [email protected] / (48) 3631-9371.

Darlan Rodrigo Marchesi, Epagri – Gerência Regional de Criciúma, coordenador do Programa Olericultura da Epagri – [email protected] / (48) 3403-1070.

