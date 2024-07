Turismo brasileiro arrecada R$ 162 bilhões entre 2023 e 2024

Segundo estudo com dados compilados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e divulgados no portal do Ministério do Turismo, o volume arrecadado no segmento brasileiro na alta temporada de 2023 e 2024 chegou a um total de R$ 162,2 bilhões. O número representa um aumento de 1,4% em relação ao mesmo período em 2022/2023.



Antes disso, apenas a temporada de 2013 e 2014 apresentou números tão bons, registrando uma receita de R$ 165,2 bilhões. Nos cálculos estão inclusos gastos com hospedagem, bares e restaurantes, serviços culturais, passagens aéreas e locação de veículos, transportes intermunicipal e interestadual e agências de viagens. “Os investimentos em estrutura e mão de obra qualificada são os primeiros passos para um turismo cada vez mais estruturado”, avalia Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo e Eventos.



O levantamento destaca ainda que a receita obtida com turistas estrangeiros foi recorde na série histórica, com a marca de US$ 2,1 bilhões. Esse número representa uma alta de 31% no comparativo com a temporada anterior. O maior valor da série histórica era de US$ 1,89 bilhão em 2016/2017.



“A Bahia é um destino que, com certeza, tem a sua parcela de contribuição nesse volume de receita. Falando de todo o trade turístico que se organiza na região e priorizando o bom atendimento e a simpatia do povo baiano, agregando os serviços de hospedagem, passeios e transfers, o Nordeste oferece todo o necessário para que o turista possa chegar aos destinos da melhor forma”, ressalta Pedreira.



De acordo com o Panorama do Turismo, também divulgado pela CNC, fevereiro de 2024 obteve a melhor receita desde 2016, com volume de R$ 36,01 bilhões. Mesmo com uma queda de 0,8% em relação a janeiro, a previsão é de que o turismo apresente crescimento de 2% em 2024. O panorama mostra ainda que o setor que mais contrata durante a alta temporada é o de bares e restaurantes, com salto de 14.467 em fevereiro de 2023 para 15.565 no mesmo período deste ano.



Ainda segundo a compilação da CNC, a expectativa é de que o turismo gere mais de 154 mil novas vagas no país em 2024. “Devemos seguir investindo e capacitando todo o nosso país, a fim de superar cada vez mais o volume de receitas obtido”, ressalta o CEO da Bahia Terra Turismo e Eventos.



