Xtrem by Samsonite participa da Feira Escolar 2024 em SP

A Xtrem anunciou recentemente a sua participação na Feira Escolar 2024, considerada um dos principais eventos do universo de materiais escolares, que acontecerá entre os dias 04 e 07 de agosto de 2024, no Expo Center Norte, na capital de São Paulo.

O evento que este ano chega a sua 36ª edição, reúne as principais empresas do segmento escolar. A Xtrem, marca chilena especializada em mochilas e acessórios, anunciou que lançará sua nova coleção BTS25 durante a Feira Escolar. A linha, que faz parte da campanha “Back To School”, inclui uma variedade de itens escolares projetados para atender às necessidades dos estudantes. O lançamento da coleção ocorrerá ao longo do evento.

A marca aproveitará a ocasião para apresentar suas últimas inovações ao público presente, que, segundo dados do Escolar Office Brasil, inclui mais de 22 mil visitantes de 10 países diferentes. O perfil do público é composto principalmente por grandes empresários e empreendedores do setor de materiais e acessórios educacionais, interessados nas novidades do mercado para seus negócios.

A coleção BTS25 da Xtrem será direcionada à geração ZAlpha, uma combinação das gerações Z e Alpha. Esta linha é desenvolvida especificamente para atender às preferências deste público, composto por estudantes que atualmente estão na fase do colégio. A marca visa alinhar seus produtos com as características e demandas desse grupo demográfico em crescimento, e que buscam artigos escolares que atendam às suas expectativas e estilo de vida.

O portfólio da coleção inclui uma gama de produtos destinada a diferentes donos de negócios. A empresa visa garantir que os clientes evitem a repetição de itens semelhantes em seus estoques e tenham acesso a uma seleção variada.

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem, que integra o grupo Samsonite desde 2013, atua em diversos mercados da América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina.

Especializada em mochilas, bolsas e acessórios para o retorno às aulas, produtos foco da Feira Escolar 2024, a empresa também oferece produtos para outras ocasiões e necessidades. Sua linha inclui itens que utilizam a tecnologia Recyclex™, que transforma garrafas plásticas em forros 100% reciclados, destacando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem é uma marca especializada em mochilas e acessórios voltados para aventuras e esportes ao ar livre. Inicialmente focada em atender entusiastas de esportes radicais e viajantes, a empresa se destacou pela sua capacidade de incorporar tendências modernas e tecnológicas. Em 2013, a Xtrem se integrou ao grupo Samsonite, o que permitiu sua expansão para mercados na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. Atualmente, suas coleções, que incluem mochilas, bolsas e acessórios, estão disponíveis em lojas multimarcas e no site oficial da Samsonite Brasil.