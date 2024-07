Como foi a ação dos assaltantes que mataram dois professores em hotel no Norte do RS

Os assaltantes que mataram dois professores durante assalto ao Hotel Romanmattei, em Mato Castelhano, no norte gaúcho, nesta quinta-feira (25), roubaram joias e celulares das vítimas após transferências via Pix falharem. A dupla fez check in no estabelecimento na noite de quarta-feira (24) com dados falsos.

As informações são do delegado Diogo Ferreira, que lidera a investigação. Segundo ele, os dois criminosos desceram ao saguão, onde anunciaram o assalto, por volta da 1h30min. No local não havia câmeras nem registro digital de hóspedes.

Os assaltantes, sendo um deles armado, renderam a dona do hotel e clientes que estavam no local. As vítimas foram amarradas e levadas para um cômodo do hotel. Enquanto isso, a proprietária foi forçada a fazer transferências por Pix aos criminosos.

Porém, conforme o delegado, as transações não foram efetivadas porque os assaltantes passaram dados errados.

— Isso fez com que não fosse registrado qualquer transação por Pix, logo não chegamos a uma identidade, já que as chaves estavam erradas — explicou Ferreira.

Após a tentativa frustrada, o criminoso armado voltou para o cômodo onde estavam os reféns enquanto o outro seguia com a revista e tirava pertences das vítimas, como joias e celulares.

Em depoimento, a proprietária do hotel relatou que o grupo de 15 estudantes e três professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) — que visitava a Floresta Nacional de Passo Fundo — chegou ao local durante o assalto.

— O assalto estava ocorrendo de forma tensa, mas sem violência até o momento em que uma das vítimas conseguiu romper o lacre que estava preso e tentou entrar em luta corporal contra o criminoso que estava armado. O criminoso efetuou de três a quatro disparos e o caos se instalou no local. Foi quando a segunda vítima, ao ver aquela situação, também tentou reagir e foi baleada. Os demais se esconderam, enquanto os assaltantes fugiram levando joias e telefones das vítimas — explicou o delegado.

Os professores Fabiano de Oliveira Fortes, 46 anos, e Felipe Turchetto, 35, morreram no local.

De acordo com Ferreira, os criminosos não mostravam preparo e o crime foi cometido de forma amadora, uma vez que os assaltantes não levaram praticamente nada em bens materiais e ainda causaram a morte de duas pessoas.

Até o momento, cerca de 10 testemunhas já foram ouvidas e mais pessoas devem prestar depoimento até o fim do dia.

O professor Felipe Turchetto, 35 anos. UFSM / Divulgação

Equipes da Polícia Civil e Brigada Militar seguem nas ruas fazendo diligências atrás de câmeras que possam identificar os criminosos e informações obtidas através dos reféns do local.

— Estamos trabalhando para identificar os indivíduos e representar pela prisão deles de imediato. As buscas seguem em diligências em Passo Fundo e Mato Castelhano — finalizou.

O professor Fabiano de Oliveira Fortes, 46. UFSM / Divulgação

Conforme o coronel Marco Antônio dos Santos Morais, comandante regional da Brigada Militar, o posto da BM que fica ao lado do hotel estava vazio e a polícia só foi chamada 30min após a ocorrência, por isso não há cerco policial montado na região.

— No momento, devido ao decurso de tempo e também não termos indicativos de que permaneceram em Mato Castelhano ou arredores, os trabalhos estão concentrados nas testemunhas e na busca de imagens — detalhou o comandante.

Assim como a Polícia Civil, as equipes seguem em busca de informações através de testemunhas que estavam no local.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) enviou uma equipe para Passo Fundo, que atuou no retorno dos estudantes para Santa Maria e no translado dos corpos dos professores. Fabiano será velado em Santa Maria, enquanto Felipe será velado em Taquaruçu do Sul.