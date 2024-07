Escolas de samba se despedem da carnavalesca Rosa Magalhães

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, comemorou a notícia. Na rede social X (antigoTwitter), Brandão disse que a decisão da Unesco foi uma gran...

Geral Há 2 horas Em Geral Unesco declara Parque dos Lençóis Maranhenses Patrimônio da Humanidade O governador do Maranhão, Carlos Brandão, comemorou a notícia. Na rede social X (antigoTwitter), Brandão disse que a decisão da Unesco foi uma gran...