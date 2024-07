Solar do Jambeiro estreia nova montagem do clássico infantil Pedro e o Lobo

Uma nova roupagem do clássico de Serguei Prokofiev, a peça infantil "Pedro e o Lobo" estreia no Solar do Jambeiro (Boa Viagem - Niterói) no próximo dia 3 de agosto.

Com uma visão inclusiva e voltada à preservação da fauna para as novas gerações, a Cia. Ópera Prima Teatral encena o espetáculo mantendo a proposta original da obra de Serguei Prokofiev (criada em 1936) utilizando as músicas do compositor russo ao longo das cenas e com um novo desfecho para a história onde o lobo não morre.

“O objetivo é ressaltar a importância da consciência ambiental junto às novas gerações. Buscar uma sociedade capaz de viver em harmonia com os outros seres do planeta”, explica Carrique Vieira, produtor do espetáculo que conta com a direção de Silvia Carvalho, figurinos de Bárbara Latorraca e adereços de Leo Kaustchs.

"Pedro e o Lobo" conta a história do menino Pedro que, ignorando os conselhos do seu avô para não se afastar do sítio, cede aos encantos da natureza e entra na floresta, onde se depara com o lobo e é obrigado a enfrentar os perigos do mundo junto com seus amigos animais.

A peça, com censura livre, acontece ao ar livre, tendo como cenário as paisagens do Solar do Jambeiro. As apresentações estão sujeitas às condições favoráveis do tempo. Após o espetáculo, as crianças podem participar de uma atividade pedagógica com oficinas de desenhos e pintura facial.

FICHA TÉCNICA:

Texto – Serguei Prokofiev

Direção Silvia Carvalho

Figurinos – Bárbara Latorraca

Música – Serguei Prokofiev

Adereços – Leo Kaustchs

Produção - Carrique Vieira

ELENCO:

Isabela Oliveira

Janna Diniz

João Gabriel

Léo Kaustchs

Luiza Vergara

Rinaldo Siciliano

SERVIÇO:

Espetáculo infantil “Pedro e o Lobo”

Temporada: 03 a 25 de agosto de 2024, sempre aos sábados e domingos, às 16h

Local: Solar do Jambeiro - Rua Presidente Domiciano 195, Boa Viagem – Niterói (capacidade para 100 pessoas)

Informações e agendamentos para escolas através dos telefones (21) 99533-6710 e (21) 99864 2581.

Ingressos: Inteira: R$ 50,00 / Meia: R$ 25,00

Ingresso amigo (somente por pix): R$ 25,00

Vendas antecipadas pelo pix da produção: 21 995336710 ou online pelo Sympla

https://www.sympla.com.br/pedro-e-o-lobo__2525413

Mais informações – WhatsApp (21) 964131323 / [email protected]