Exposições temáticas da King Eventos são opções para férias escolares

As exposições permitem mergulhar em diferentes temáticas e aprender sobre diversos assuntos. Elas proporcionam uma experiência imersiva que cativa e educa o público, permitindo que as pessoas se conectem com diferentes períodos da história, criaturas antigas e até mesmo com a natureza selvagem. Muitas delas são organizadas pela King Eventos, empresa especializada em levar exposições temáticas para shoppings de todo o Brasil. E para o período de férias escolares, a King Eventos está promovendo quatro exposições temáticas em diferentes regiões do Brasil. Essas atrações são distribuídas nas cidades de Brasília, Guarapuava, Recife e Ribeirão Preto, e oferecem diversão, aprendizado e momentos inesquecíveis para toda a família.

A exposição "AuMiguinhos" acontece em Ribeirão Preto, no RibeirãoShopping, de 4 de julho a 18 de agosto, para os amantes de pets. A mostra apresenta 35 esculturas de 25 raças caninas e 10 felinas, permitindo aos visitantes conhecerem a história e características de alguns dos principais cães e gatos do mundo. Entre as raças expostas estão Shar Pei, Beagle, Labrador, Husky, Pastor Alemão, Persa e Siamês. O evento inclui quatro cães e dois gatos mecatrônicos, com movimentos e 2,50 metros de altura, além de uma área interativa com circuito de agility para pets e um carrossel para a diversão das crianças.

Já no Shopping Cidade dos Lagos, em Guarapuava, Paraná, a exposição "Sharks" apresenta 25 espécies de tubarões em tamanho real, sendo 15 mecatrônicas e 10 estáticas. O evento, que ocorre durante os meses de julho e agosto, destaca o tubarão branco. Outras espécies incluem o tubarão-da-groenlândia, tubarão martelo, tubarão-mako, tubarão tigre e tubarão baleia. Além dos tubarões, a mostra oferece uma coleção de mandíbulas, espaços instagramáveis e brinquedos com entrada paga, como o Trem das Profundezas Nautilus e o Carrossel Família Marinha.

A exposição "Gigantes da Era do Gelo" está em exibição no Park Shopping, em Brasília, desde 20 de junho e vai até 4 de agosto. A mostra traz 23 réplicas em tamanho real de animais pré-históricos que viveram durante o último período glacial.

E no Shopping RioMar, em Recife, a exposição “Mundo dos Dinossauros” está aberta desde 30 de junho e permanecerá durante todo o mês de julho. Com 40 réplicas de dinossauros em tamanho real, incluindo espécies icônicas como Tyrannosaurus Rex, Velociraptor e Triceratopo, a exposição oferece uma experiência interativa e educativa.

As exposições da King Eventos são opções para aproveitar as férias escolares com muita diversão e aprendizado. As famílias podem explorar diversas espécies de animais, desde pets domésticos até criaturas pré-históricas, em uma experiência rica e educativa.

Além disso, para quem quiser saber ainda mais sobre o mundo pré-histórico, a loja temática de dinossauros T-Rex Shop foi inaugurada em Ribeirão Preto e oferece uma ampla variedade de produtos alusivos aos gigantes que habitaram a Terra há milhões de anos, incluindo bichos de pelúcia, miniaturas detalhadas e diversos itens colecionáveis.

Destinada a um público diversificado, a loja é um ponto de encontro para entusiastas do tema e curiosos que desejam aprender mais sobre essas criaturas.