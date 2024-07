Concurso escolar sobre integridade que oferece R$ 40 mil em prêmios tem inscrições prorrogadas

Os estudantes que quiserem participar da segunda edição do Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade agora têm mais tempo: as inscrições, que terminariam em agosto, foram prorrogadas para até 15 de outubro. O prazo foi alongado em razão das enchentes registradas no Rio Grande do Sul, que prejudicaram sistemas e danificaram escolas. Até agora, a competição conta com mais de 100 inscritos.

Organizado pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), o concurso faz parte do Projeto Escola Íntegra e oferece prêmios em dinheiro para manifestações artísticas (como redação, poesia, desenho, música e vídeo, entre outros) sobre a cultura da integridade e da ética no ambiente escolar. Podem participar estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Porto Alegre, o que abrange cerca de 27 mil alunos de 74 colégios. O edital e o formulário para a participação estão disponíveis neste link .

A edição deste ano oferece R$ 40 mil em prêmios, um valor quatro vezes maior que o do ano passado. As premiações são de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, de cada ano do Ensino Médio. Também há um sorteio de R$ 1 mil para os demais estudantes participantes.

O concurso deste ano também passa a premiar os professores que apoiarem os alunos durante a elaboração dos trabalhos. Eles poderão ser indicados pelos estudantes como padrinhos ou madrinhas. As recompensas serão de R$ 6 mil e de R$ 5 mil para os dois primeiros colocados, respectivamente. Já as duas escolas com o maior número proporcional de inscritos também recebem R$ 5 mil cada.

A avaliação das manifestações artísticas ocorre entre 16 de outubro e 15 de novembro. O resultado preliminar do concurso será divulgado até 30 de novembro. A cerimônia de premiação está prevista para 9 de dezembro.

Em 2023, o concurso contou com a participação de 522 alunos.

Saiba mais

Onde se inscrever: https://escolaintegra.sefaz.rs.gov.br

Prazo de inscrição: 15 de outubro de 2024

Quem pode participar: estudantes matriculados no Ensino Médio da rede estadual de Porto Alegre

Premiações - Estudantes

1º ano do Ensino Médio

1º colocado: R$ 3.000,00

2º colocado: R$ 2.000,00

3º colocado: R$ 1.000,00

2º ano do Ensino Médio

1º colocado: R$ 3.000,00

2º colocado: R$ 2.000,00

3º colocado: R$ 1.000,00

3º ano do Ensino Médio

1º colocado: R$ 3.000,00

2º colocado: R$ 2.000,00

3º colocado: R$ 1.000,00

Sorteio para alunos não ganhadores

R$ 1.000,00

Premiações - Docentes

Professor Padrinho/Madrinha - 1º colocado: R$ 6.000,00

Professor Padrinho/Madrinha - 2º colocado: R$ 5.000,00

Premiações - Escolas

1ª escola com maior número de inscritos: R$ 5.000,00

2ª escola com maior número de inscritos: R$ 5.000,00