Documentário sobre Betty Lago terá roteiro e edição de Marcelo Rodrigues

Marcelo Rodrigues, roteirista e um dos editores de documentários mais premiados do Brasil, vai contar a vida da atriz e modelo Betty Lago no filme "Quem foi Betty Lago para você?", que entra na fase inicial de pesquisa e produção ainda neste ano. A iniciativa de realização do documentário é de Rodrigues e da diretora e produtora Patty Lago, filha de Betty Lago, que vai assinar a direção do longa. O documentário será produzido pela Iluminatta Films, produtora de Los Angeles, dirigida por Shanti Correa.

Carioca, o roteirista e editor Marcelo Rodrigues trabalhou diretamente com Betty Lago como assistente de direção do programa GNT Fashion e também atuou como editor do programa "Pirei com Betty Lago", atração do canal GNT, que unia informação e humor com entrevistas da apresentadora Betty Lago com personalidades como Maitê Proença e Miguel Falabella.

Embora tenha cursado Direito pela Universidade Santa Úrsula, Rodrigues se rendeu à sua paixão pelo cinema, e desde então vem há mais de 25 anos se dedicando ao conteúdo audiovisual. Ele estudou videoarte na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e fez cursos com o editor Henrique Tartarotti. Nacionalmente reconhecido pelo seu talento como editor e internacionalmente premiado, Marcelo Rodrigues foi responsável pela edição e roteiro dos documentários "Recife/Sevilha" (2003), "As batidas do samba" (2011), e "A via sacra da Rocinha" (2002), e edição do documentário "Caminho do Mar" (2018), entre outros.

Ícone da moda

A modelo Betty Lago nasceu no Rio de Janeiro em 1955 e iniciou sua carreira no começo dos anos 1970 quando foi descoberta pelo fotógrafo Evandro Teixeira. Com 1,78m de altura, ela rapidamente se consagrou como modelo internacional, atuando durante 15 anos nas passarelas, sendo uma das brasileiras mais bem-sucedidas da época, desfilando para as principais marcas de alta costura na Europa e anos depois nos Estados Unidos.

Na televisão, Betty Lago estreou como atriz na minissérie "Anos Rebeldes", de Gilberto Braga, em 1992. Dois anos depois, foi uma das protagonistas da novela "Quatro por Quatro", de Carlos Lombardi, com quem desenvolveu uma importante parceria, atuando em vários outros títulos do autor. Na TV, também ela foi responsável pela criação e produção do primeiro programa de moda Brasileiro o GNT Fashion, onde deixou sua marca como apresentadora e diretora do programa.

Ela faleceu em setembro de 2015, aos 60 anos, vítima de câncer.

Marcelo Rodrigues afirma que "Quem foi Betty Lago para você?" terá locações no Brasil, Europa e Estados Unidos. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, o roteiro prevê gravações em Paris, Roma, Ibiza, Londres, Los Angeles e em Nova York, onde Betty Lago morou por mais de 22 anos. "O filme vai percorrer lugares significativos na vida de Betty, desde suas raízes no Brasil às cidades mais importantes em sua trajetória internacional", afirma Marcelo.

Entre os nomes que estão previstos para participação no filme estão as ex-top models Naomi Campbell, Iman, Gisele Bündchen, Carla Bruni, Silvia Pfeifer e Marpessa Hennink; os fotógrafos Mario Testino, Sarah Moon, David Bailey, Marcio Madeira e Eduardo Alonso; e personalidades da TV como Miguel Falabella, Carlos Lombardi, Malu Mader, Cláudia Abreu, Humberto Martins e Marcos Pasquim.

Música e Consumo Sustentável

Além do documentário sobre Betty Lago, o roteirista e editor Marcelo Rodrigues tem outros dois projetos de conteúdo audiovisual, um sobre músicos brasileiros e outro com foco em consumo responsável com ajuda social. Os dois projetos também serão produzidos em parceria com a Iluminatta Films, que tem em seu portfólio produções para Disney, Airbnb, YouTube e ESPN, entre outras.

"Behind the Songs" (ou "Por trás das músicas" em tradução livre) é uma série que revela as histórias de músicos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. O projeto envolve artistas, instrumentistas e compositores de diversos estilos que atuam no competitivo mercado norte-americano.

A série foi idealizada por Marcelo Rodrigues a partir de um encontro com o cantor e compositor Rogê, em Los Angeles. A proposta é mostrar as histórias e os bastidores por trás da criação de músicas, encontros e parcerias de artistas que resultaram em shows e lançamentos de discos.

O outro projeto de audiovisual no qual Marcelo Rodrigues está envolvido, "The Next Day Party" ("A festa do dia seguinte"), é um programa de TV que aborda o consumo responsável a partir das grandes festas de milionários realizadas em Los Angeles. A proposta é fazer um contraponto entre a extravagância e o desperdício, de um lado, e a oportunidade de aproveitamento da estrutura de decoração, luz, som e, se possível, o que não foi consumido de bebidas e alimentos. "A partir da extravagância, a proposta é criar eventos memoráveis para pessoas menos favorecidas. Cada episódio vai mostrar como o luxo pode ser transformado em generosidade e criatividade", conta o editor e roteirista.