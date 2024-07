A “Estátua de Cristo”, obra do escultor Arsênio John, de São Martinho, é feita em concreto armado e deverá se transformar em um novo ponto turístico.



A obra de instalação está em andamento e deverá estar concluída em setembro deste ano.



A estátua já está colocada no local, que recebe melhorias junto à base, que será revestida com granito. Também será colocado um deck em madeira ao seu redor e feito o serviço de ajardinamento.