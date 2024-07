Cresol realiza entrega de prêmio da campanha cooperar é ganhar

A Cresol lançou, dia 1º de abril, a maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito do Brasil: “Cooperar é Ganhar”. Com objetivo de proporcionar uma oportunidade única de reconhecimento aos cooperados e divulgar os benefícios da cooperação, a ação terá sorteios mensais em todas as cooperativas do Sistema Cresol e um prêmio final de R$ 1 milhão, somando mais de R$ 6 milhões em prêmios no total.

De maio a novembro, na primeira segunda-feira de cada mês, serão mais de 2.300 sorteios de R$ 1.500,00. Já no dia 2 de dezembro, acontecerão mais de 100 sorteios com prêmios que vão de R$ 1.500 até R$ 100 mil. E no dia 23 de dezembro, o sorteio final irá premiar um cooperado com o valor de R$ 1 milhão.

Na manhã desta terça feira 23 de julho foi entregue um cartão no valor de R$1.500,00 em crédito para o ganhador do mês de junho em Tenente Portela e o sortudo foi o associado João da Rosa. Na oportunidade a Gerente da unidade local Claudete Lourenço, destacou a importância dos associados em aderir a campanha.

Para participar, é preciso ser cooperado da Cresol em qualquer Estado brasileiro ou, então, tornar-se um associado — novos cooperados podem ganhar 5 números da sorte de uma vez. Aplicações, investimentos e uso de soluções financeiras como cartão de crédito e seguros também geram números de sorte para concorrer.