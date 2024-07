Brigada Militar forma 63 novos capitães para reforçar o efetivo da corporação e a segurança pública

A Brigada Militar realizou, neste sábado (20/7), a formatura do Curso Superior Policial Militar (CSPM) 2022-2024. A cerimônia ocorreu na Academia de Polícia Militar (APM), no bairro Partenon, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Eduardo Leite. O CSPM 2022-2024 incluiu 63 aprovados no concurso para capitão realizado em 2018.

O percurso formativo começou em 28 de julho de 2022 e teve disciplinas sobre temas como técnica policial-militar, planejamento e fiscalização de polícia ostensiva, análise criminal, criminalística, direitos humanos, entre outros. O curso, com carga horária de 2.882 horas-aula, foi supervisionado pelo Departamento de Ensino (DE) da Brigada Militar, coordenado e executado pela APM.

Na cerimônia, o governador Eduardo Leite parabenizou os formandos pela conquista e destacou a responsabilidade que terão enquanto líderes das tropas para aprofundamento da redução da criminalidade histórica alcançada a partir do RS Seguro. Leite também fez uma analogia do crime como uma doença no corpo da sociedade, contra a qual os brigadianos são o mecanismo de defesa mais exposto, sempre na linha de frente. "Se temos a possibilidade de olhar para frente e, apesar de toda a doença que acomete a nossa sociedade, ter a esperança na cura, ter a esperança de dias melhores passa por contarmos com homens e mulheres como vocês, que oferecem tudo, absolutamente tudo, inclusive a própria vida para defender a perspectiva de paz e de harmonia para nossa gente", afirmou Leite.

Governador lembrou do esforço do Estado no incremento de armamentos, viaturas, tecnologia e remuneração -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

O governador conferiu ao capitão Marlon Oliveira Stefanello da Silva a medalha General Osório. A honraria visa distinguir o oficial, classificado em primeiro lugar no CSPM, com nota 9,82. A solenidade também foi um momento de honrar a memória dos heróis da BM que arriscam a própria vida pela proteção dos gaúchos. Leite entregou a medalha Estrela de Reconhecimento Grau Ouro para Maria Inês Oliveira e a Eliane Oliveira, mãe e esposa do 2° sargento Fabiano Oliveira, morto em combate a um assalto a carro-forte em Caxias do Sul. Os filhos do sargento, Tales e Heitor, também acompanharam a entrega da medalha. "Nada que dissermos aqui para tentar confortar, as medalhas, as honras e as homenagens, vão ser capazes de arrefecer ou curar a dor que sentem pela perda de um pai, de um filho. Mas esse reconhecimento simboliza a eterna gratidão de todos os gaúchos e gaúchas por esse sacrifício impagável em nome da justiça e da proteção da nossa sociedade", afirmou o governador.

Dos 63 formandos, oito vieram de outras unidades federativas do Brasil. Os representantes são de locais como Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. O secretário-adjunto da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, destacou o papel fundamental da Brigada Militar na integração de ações com as demais forças para o alcance das reduções recordes de criminalidade no Estado. "Em 2023, tivemos o ano mais seguro da história desde que padronizamos a apuração dos índices. Isso é fruto de uma governança forte, com a coordenação do governo. Este ano seguimos reduzindo na comparação com o ano passado. E a BM, onde os senhores terão papel de liderança, é parte fundamental dessas conquistas", afirmou Ikeda.

O governador lembrou, ainda, do esforço do Estado no incremento de armamentos, viaturas e tecnologia ao longo dos últimos seis anos, bem como o compromisso na busca por melhorias remuneratórias para as forças da segurança. "Nem sempre vamos conseguir alcançar tudo que nós desejamos, mas nunca deixaremos de perseguir esse objetivo, o devido reconhecimento, o estímulo para que estejam sempre dando o melhor de si na segurança pública, sentindo o respaldo e o respeito do governo", disse Leite.

Na solenidade, os formandos realizaram a devolução dos Espadins Tiradentes que estiveram sob sua guarda durante o período do curso de formação. A arma representa o idealismo e o destemor, constantemente apregoados na formação dos cadetes, assim como a missão precípua que os mesmos optaram por desempenhar ao ingressar na Brigada Militar de zelar pelo cumprimento da lei.

Formandos realizaram a devolução dos Espadins Tiradentes que estiveram sob sua guarda durante o período do curso -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

Ao se formarem capitães, recebem a espada, que é símbolo do oficialato da Brigada Militar. A Espada dos Oficiais simboliza autoridade, poder, honra, dever e justiça, com uma história rica desde a antiguidade. Civilizações como Egito, Grécia e Roma já usavam espadas para marcar status e liderança. Na Idade Média, a espada era central para os cavaleiros europeus, representando lealdade, honra e autoridade. Hoje, a espada dos oficiais é utilizada em eventos militares, conectando o presente com tradições antigas e reafirmando valores de liderança, justiça e responsabilidade nas Polícias Militares.

Como inspiração ao novos, capitães, o comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, enumerou exemplos de bravura de brigadianos no combate ao crime, bem como de servidores que mesmo em férias, fora de serviço ou tendo perdido tudo nas enchentes de maio, não deixaram de atuar no enfrentamento da crise. Feoli afirmou ainda que esse é o espírito que deverá guiar os novos capitães na sua jornada na corporação.

Os 63 novos capitães irão reforçar o efetivo da corporação e a segurança pública já a partir dos próximos dias -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

"Só há um caminho a todos vocês. Fazer o uso do cargo para promover o bem à sociedade gaúcha e aos brigadianos e brigadianas que terão suas vidas pautadas pelas suas decisões. Não são as estrelas que os senhores ostentam sobre os ombros hoje que garantirão êxito na liderança, mas, sim, empatia, dedicação, integridade e coerência entre o que vocês falam e as suas ações", afirmou o comandante-geral.

Os 63 novos capitães irão reforçar o efetivo da corporação e a segurança pública já a partir dos próximos dias, liderando tropas nos Comandos Regionais de Policiamento Ostensivos espalhados por todo o Estado. "Não esqueçam que no final do dia é para o povo gaúcho, para a sociedade que todos nós trabalhamos, que cada um de vocês trabalha. Tenho certeza que a formação que tiveram nessa academia deu a vocês a força, a coragem e a capacidade para enfrentar o que vier pela frente. Sejam muito felizes nessa missão", finalizou o governador.