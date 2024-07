Música une eletrônico, instrumental e improviso

Durante uma aula de guitarra onde imperava o improviso, dois companheiros de estudos musicais encontraram os primeiros pedaços de “Hypnotic Ocean”, música instrumental que eles, João Luiz da Paz e Vortex Beat, lançaram nas plataformas digitais com mixagem/masterização de Tim d'Ávila. A gravação dos instrumentos e a composição é assinada por ambos, que apenas depois de meses chegaram ao resultado final.

Os artistas se conheceram no curso de improvisação do Conservatório Souza Lima, de São Paulo, capital, no ano de 2022. Neste período, desenvolveram afinidades, e juntos se dedicaram mais à fundo em questões como improvisação idiomática e não idiomática, estudos que permanecem até hoje. “Hypnotic Ocean” surge, então, deste encontro, que não é só de estudos, mas também de lazer e compartilhamento de conhecimentos.

João Luiz da Paz é guitarrista dos projetos Banda Marceline e Gato Vinil, professor do cursinho pré-vestibular DACAPO e aluno do curso de Licenciatura em Música da UNESP. Vortex Beat possui longa trajetória como produtor de hip-hop, funk e música urbana de modo geral, é bacharel em música pela Universidade Estadual de Maringá e leciona aulas de produção musical no curso técnico do Conservatório Souza Lima.

Em verdade, “Hypnotic Ocean” é o primeiro lançamento do projeto entre os artistas. Tanto este quanto os próximos singles têm o intuito de unir traços da música eletrônica com a música instrumental e improvisada. “este primeiro single pode se enquadrar em vertentes como Lo-Fi, Jazz experimental e Música Ambiente. Ideal para diferentes ocasiões como estudar, meditações, leitura, alongamentos e exercícios de relaxamento.”, pontuou Vortex.

“Hypnotic Ocean” está no ar desde março. A capa do single é assinada por Jhonatan Souza, e o lançamento é pelo selo VVM.