CBA realiza a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada em Uberlândia-MG

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), entidade vinculada à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e a M&L Produções realizam neste final de semana (19, 20 e 21 de julho), a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada, na pista do Arena Race, em Uberlândia-MG.

Pilotos de diversas partes do Brasil já estão a caminho do Triângulo Mineiro para participarem da disputa, que garante pontos para o ranking nacional.

Na sexta-feira, 19, das 9 às 12 horas, os portões serão abertos para o público assistir, gratuitamente, aos treinos. E no mesmo dia, às 14 horas, iniciam-se as classificatórias.

No sábado (20), a partir das 9 horas, iniciam-se as 3ª, 4ª e 5ª baterias classificatórias, com término previsto para as 21 horas. No domingo (21), os portões abrem às 9 horas, já com a 6ª bateria classificatória. A partir das 13 horas, acontecerá o chaveamento mata a mata, finalizando o evento com a premiação, às 18h.

Os ingressos para a entrada nos dias 20 e 21 já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site: https://arrancadabrasil.com/event/3o-etapa-brasileiro-uberlandia-mg/ . Crianças até 12 anos de idade, acompanhadas pelos responsáveis, não pagam.

O Campeonato Brasileiro de Arrancada é disputado em quatro etapas. A primeira foi realizada nos dias 01 e 03 de março, na pista Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Em maio, dias 03 e 05, foi a vez da recém inaugurada pista Dragway, na cidade de Toledo (PR), receber a segunda etapa. “Agora estamos de volta a Uberlândia para realizar a terceira etapa, na pista do Arena Race, que conta com uma infraestrutura profissional que atende os requisitos de segurança da CBA que a considera uma pista de alto nível”, comenta o presidente da Comissão Nacional da Arrancada da CBA, Fábio Félix Pascoal.

Segundo Pascoal, a pista de Uberlândia foi reformada e promete colaborar com a performance dos pilotos. “Agora ela é de concreto e isso vai ajudar no tratamento de pista em relação a temperatura e, consequentemente, no desempenho dos carros”.

Para Uberlândia, a expectativa da comissão organizadora é reunir em torno de 120 pilotos de diversos estados brasileiros, além de milhares de fãs da categoria. “Nós teremos 24 categorias nacionais e 02 categorias locais. E esperamos recordes de pista, como no ano passado”, comenta Pascoal.

Dentre os destaques da etapa de Uberlândia, no ano passado, está a Categoria Força Livre Traseira - FLT, do piloto Fabiano "THE RED CARBON" Pinto, com o tempo de 4s760 em 201 metros atingidos pelo seu GM Chevette, com motor C20XE.

Outro destaque foi para a categoria Força Livre Dianteira - FLD, com o piloto Sergio "Sapinho" Ganga: tempo 4s781, no seu VW GOL G6 e motor AP 16V.

Quem fez bonito na Categoria Traseira Turbo A - TTA, foi o piloto Marcio Valmor Julio, na sua Caravan com motor 6 cilindros turbo, atingindo 201 metros em 4s855.

“Estamos contando com esses pilotos novamente para essa etapa de Uberlândia”, adianta Pascoal.





Participação das crianças

A arrancada é um esporte que envolve toda a família. A categoria Dragster Júnior, por exemplo, revela grandes pilotos. No ano passado, em Uberlândia, o destaque da etapa do Campeonato Brasileiro ficou para a garotada desse segmento.

Na categoria Dragster Junior - Drag-J 10, Samuel Alves de Paula destacou-se com o novo recorde nacional e o tempo de 10s011.

E na categoria Dragster Junior - Drag-J 11, a melhor da pista foi Isabella Pedroso com o tempo de 11s083, novo recorde conquistado durante esta etapa.

“Os nossos pequenos vêm nos surpreendendo a cada etapa do campeonato, o que demonstra que esse esporte é para toda família e que eles têm grande potencial para se destacarem na arrancada”, afirma Fábio Pascoal.





Arrancada

A prova de arrancada é uma competição esportiva praticada por veículos automotores, por meio da qual automóveis e motocicletas, em condições originais ou especialmente preparados, completam um trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo partindo da imobilidade.

É comum que a velocidade dos carros ao final de uma reta de 1/8 de milha, cerca de 201 metros, aproxime-se dos 300 Km/h, completando o trajeto em apenas alguns poucos segundos, sendo necessário um paraquedas para reduzir a velocidade e auxiliar os pilotos na frenagem dos carros.

O carro mais rápido do Campeonato Brasileiro de Arrancada ainda é o GM Camaro, do Gaúcho Jader Krolow, com o tempo de 4s072 @ 300km/h em 201m, conquistado na temporada de 2022 na pista de Uberlândia. O carro tem “modestos” 4.000cv de potência, o que equivale a mais de 50 Fiat Uno juntos. Esse é o recorde geral a ser batido em 2024.

SERVIÇO

O quê: 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada

Quando: 19, 20 e 21 de julho de 2024

Onde: Pista Arena Race – em Uberlândia-MG

Ingressos:https://arrancadabrasil.com/event/3o-etapa-brasileiro-uberlandia-mg/

Dia 19/07 – Entrada Gratuita

Dias 20 e 21 de julho:

2º Lote: R$ 35,00 por dia; 60,00 sábado e domingo (até o dia 18/07)

Portaria 50,00

Estacionamento carro 30,00 e moto 15,00





FICHA TÉCNICA – PISTA ARENA RACE

Extensão de aceleração: 1/8 de milha ou exatos 201 metros

Área de frenagem: 400 metros

Altitude: (do nível do mar) 845 metros

Tempo de construção: 4 anos