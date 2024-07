Inmet estende alerta para queda de temperaturas no RS

Em meio ao alerta para onda de frio no RS, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) adicionou na manhã de hoje (12) um novo alerta para declínio nas temperaturas em todo o Estado. O aviso já está está em vigência e vai até a manhã de domingo (14).

Conforme o Instituto, as temperaturas devem ter declínio entre 3 e 5°C. O alerta, contudo, é amarelo, o de menor intensidade entre os elencados pelo Inmet, então o risco a saúde é leve.

Mesmo assim, seguem valendo os alertas da onda de frio até a manhã de sábado. O aviso de maior de maior abrangência é laranja, de média intensidade, e cobre quase todo o Estado.

A exceção são áreas mais extremas do Norte, do Noroeste, da Serra e do Litoral Norte. Nestes locais alerta é amarelo.