Região se prepara para convenções partidárias e definição de candidaturas

Presidentes do PP, Heitor Furini; do MDB, Luísa Silva Barth; do PDT Clairton Carboni; e do PSB, Flávio Claudino, oficializaram a coligação partidária e confirmaram os nomes de Ibe Furini e Clairton Carboni para concorrer como prefeito e vice (Foto: Div

Na próxima semana, mais precisamente no dia 20 de julho, começa o prazo para a realização das convenções partidárias que oficializarão as candidaturas para as eleições municipais deste ano. O prazo para a oficialização das candidaturas vai até o dia 6 de agosto, e os registros das candidaturas podem ser realizados até o dia 15 de agosto. No dia seguinte, 16 de agosto, inicia-se oficialmente a campanha eleitoral em todos os municípios brasileiros.

Em nossa região, seguem as negociações de última hora para fechar alianças e candidaturas. Embora em algumas cidades o cenário ainda esteja indefinido, faltando ajustes finais, em pelo menos uma semana antes das convenções já é possível visualizar os nomes que estarão nas urnas.

Tenente Portela

Neste momento, Tenente Portela se encaminha para mais uma eleição com três candidaturas. O atual prefeito, Rosemar Sala (PSDB), tentará a reeleição, tendo Claudemir Scherer, do PT, como vice e o apoio do Republicanos, partido nascido dentro do próprio governo municipal.

Nesta semana, a frente de oposição formada por PP, PDT, MDB e PSB anunciou as candidaturas de Rubens Marroni Furini, conhecido como Ibe (PP), para prefeito e de Clairton Carboni (PDT) para vice. Os dois já formaram dupla em 2004, quando saíram vitoriosos naquela eleição.

O PL mantém a pré-candidatura de Indaiara Raber Wisniewski, mas ainda não definiu o nome de um vice.

Coronel Bicaco

De todos os municípios da região, Coronel Bicaco é onde os cenários parecem mais indefinidos. Segundo a direção do PP, o partido já tem pré-candidatura definida com Antônio Martins, o Toinho do Sindicato, como pré-candidato a prefeito. O vice continua sendo aguardado das possíveis composições que o partido está negociando. No entanto, se não houver acertos, o partido deverá optar por uma chapa pura com o vereador Luís Flávio Rangel como possível vice.

Na chamada frente popular, que hoje reúne PDT, MDB e União Brasil, ainda não há definições. Os nomes cogitados são do vice-prefeito Arleu Valadar e da ex-secretária municipal Adriana Benitez, ambos do PDT. O vencedor da disputa interna do partido poderá ter como vice João Francisco Marques Brasil, o Joãozinho, também do PDT.

Redentora

Em Redentora, o enfrentamento para prefeito já é conhecido. Malberk Dullius, o Nico, atual prefeito, é o pré-candidato do MDB, e o vereador Denilson da Silva, o Belô, é o pré-candidato a prefeito pelo PL. As definições para vice continuam nebulosas. Redentora é uma das cidades com o maior número de partidos ativos, o que geralmente leva as negociações até o último momento.

Belô confirmou que está negociando com PSB e PSDB, de onde poderá vir o seu vice. No entanto, garantiu que, caso não haja acertos com essas siglas, o partido tem soluções internas para uma possível chapa pura. O Republicanos já estaria acertado com o PL.

Miraguaí

Em Miraguaí, o cenário está mais definido. O PP já oficializou a pré-candidatura de Leonir Hartk, o Neco, tendo como vice o vereador Ricardo Fink, do Republicanos. A dupla terá o apoio do PT.

A situação está com a convenção marcada para o dia 21 e deverá oficializar a candidatura do atual prefeito, Luiz Carlos Hermann (MDB), para a reeleição. O vice deverá ser o ex-prefeito Alencar Gross, do PSD. O grupo ainda terá o apoio do PDT e PSDB. A coligação não oficializou as pré-candidaturas e deverá confirmar os nomes somente nas convenções.

Vista Gaúcha

Em Vista Gaúcha, já está oficializada a pré-candidatura do atual prefeito, Claudemir José Locatelli (MDB), tendo como vice André Danette (PP). Eles reeditam a dupla que administra o município atualmente.

Na oposição, o único partido que aparece ativo no município, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, é o PDT. No entanto, a presidente da sigla, a vereadora Delma Martins Grolli, confirmou que o partido não indicará candidatos na majoritária.

Nos bastidores, fala-se em uma candidatura do PT. No entanto, essa pretensão pode esbarrar na legislação eleitoral, uma vez que, para participar da eleição, o diretório municipal teria que estar regularizado até 6 de abril deste ano.

Derrubadas

Em Derrubadas, a situação confirmou o nome do atual vice-prefeito, Miro Mulbaier, como pré-candidato a prefeito e o ex-secretário de saúde e vereador, Cristiano de Carvalho, como candidato a vice. Ambos são do MDB.

Na oposição, informações internas do PP apontam que o partido continua conversando internamente para definir os nomes para compor chapa. Foi citado o nome do vereador Ademar João Wisniewski, o Dinda, como possível candidato a prefeito, tendo Ângelo Celeste Tuzzin, do PL, como possível candidato a vice.

Nos bastidores da política derrubadense, paira a possibilidade de que a oposição acabe sem candidatos na majoritária, priorizando a eleição para vereadores. A principal liderança do PP, atualmente, a vereadora Ana Valéria Gaviraghi Bidin, disse que ainda não há nada decidido.

Barra do Guarita

Em Barra do Guarita, a situação já definiu e o PT terá como candidatos Valcier Balestrin, tendo como vice Patrícia Crespan Mantelli. Os nomes serão oficializados na convenção.

A oposição, liderada pelo MDB, continua em conversas internas, tendo Jandir Rossa, o Bengué, apontado como possível candidato a prefeito. No entanto, o ex-vereador Eleandro Borges informou que deverá disputar a preferência do partido nas convenções.