Sicredi apresenta Plano Safra 2024/2025 a associados de Tenente Portela

Aconteceu na noite desta quinta feira 11 de julho, junto ao clube Ipiranga, a apresentação do Plano Safra 2024/2025 aos associados de Tenente Portela. O evento começou as 19 horas com a presença de produtores rurais, técnicos agrícolas e imprensa.

Na oportunidade foram explanadas as linhas de créditos disponíveis pela cooperativa para o município de Tenente Portela de forma personalizada, ou seja foram levadas em conta as necessidades da nossa região. O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados e presença nacional, disponibilizará R$ 66,5 bilhões no Plano Safra 2024/2025.

O valor representa um aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior e a previsão é de liberação em mais de 353 mil operações atendendo, majoritariamente, pequenos e médios produtores. O Sicredi é, atualmente, a segunda maior instituição financeira do Brasil em carteira agro, totalizando R$ 87,4 bilhões em saldo.



Do total disponível, a estimativa do Sicredi é liberar R$ 30,6 bilhões para operações de custeio, R$ 14,1 bilhões para investimentos e R$ 1,3 bilhão para comercialização e industrialização. A instituição financeira também prevê expansão significativa de 17% na concessão de créditos por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR), alcançando R$ 20,5 bilhões à disposição dos produtores.

Para a agricultura familiar o Sicredi vai oferecer R$ 13,6 bilhões e, para os produtores de médio porte, outros R$ 15,6 bilhões. Cerca de 90%* do total de operações do Sicredi previsto para este ano-safra será destinado a pequenos e médios produtores. Para os demais produtores, o volume disponibilizado é de R$ 16,8 bilhões. Um dos grandes diferenciais do Sicredi é sua capacidade de atuar na ponta, numa relação próxima aos associados, resultado de sua grande capilaridade nacional.

Após a apresentação foi servido um jantar ao público presente.