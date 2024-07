Vice-governadora de Santa Catarina tem encontro com a vice-presidente do Uruguai

Geral Há 2 horas Em Geral PF apura uso de dispositivo ilegal em equipamentos da sede do INSS A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para apurar a instalação de, pelo menos, um "dispositivo irregular" na rede de computadores do Instit...

Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro disse que não tinha relações com a Abin e que a divulgação do relatório de investigação foi feita p...

Geral Há 3 horas Em Geral PF tem áudio de conversa entre Bolsonaro e Ramagem no caso Abin Pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro disse que não tinha relações com a Abin e que a divulgação do relatório de investigação foi feita p...