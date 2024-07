Ceasa-SC conhece moderna central de abastecimentos do Uruguai

Fotos: Divulgação / Ceasa

Presente na comitiva do Governo do Estado no Uruguai, liderada pela vice-governadora Marilisa Boehm, as Centrais de Abastecimento de Santa Catarina (Ceasa-SC) conheceu a Unidade Agroalimentar Metropolitana (UAM) do país, que fica em Montevidéu e é considerada uma referência na América Latina em logística de alimentos. Acompanharam a visita o diretor-presidente da Ceasa-SC, Emerson Martins e o diretor de Apoio Operacional, Fernando dos Santos.



“A oportunidade de conhecer esta moderna central de abastecimento nos deixa entusiasmados na tentativa de melhorar a nossa realidade em Santa Catarina. Observamos todo o sistema de operação da UAM, e sabemos que a sua operacionalidade foi adaptada a uma estrutura nova. E por esta razão consideramos excelente essa oportunidade de intercâmbio e troca de informações”, explicou o presidente da Ceasa-SC, Emerson Martins.



A UAM de Montevidéu é apontada a obra mais importante do Uruguai nos últimos anos. O complexo foi desenvolvido pela Prefeitura unida ao Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do país. Inaugurada em fevereiro de 2021, A obra foi objetivada não só para oferecer mais comodidade aos comerciantes e consumidores, como também para otimizar o comércio do Uruguai.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para isso, a estrutura teve investimento de aproximadamente US$ 100 milhões, considerado pelos uruguaios um novo conceito de mercado com cadeia integrada de valor. O complexo conta com mais de 95 hectares, e capacidade para aproximadamente 500 lojas, em quatro grandes armazéns. Com isso, a administração estima que o local deva receber diariamente em torno de oito a 10 mil pessoas.



“Quando recebemos o convite do Governo do Estado para ingressar na comitiva ao Uruguai, sabíamos da importância desta oportunidade em conhecer este centro-referência na parte técnica, arquitetônica, logística e centro de distribuição”, concluiu o presidente da Ceasa-SC.

Foto: Reprodução/Secom SC

Gestão de acessos inteligente



O complexo proporciona segurança e alta tecnologia, com o moderno Sistema de Gestão de Acessos para pessoas e veículos. Foi criada uma plataforma integrada que permite não só proteger, como também monitorar as operações. Os acessos de pessoas são controlados através de bloqueios com leitores inteligentes para realizar a validação. Na entrada e saída dos veículos, totens inteligentes realizam a detecção e a validação dos acessos. A solução para a gestão de acessos de pessoas e veículos possibilita à UAM de Montevidéu, o controle integrado de cada ponto de acesso de forma inteligente, flexível e eficiente.