Cotricampo é a primeira cooperativa agropecuária do RS a instituir comitê de jovens

O Comitê de Jovens Cooperativistas da Cotricampo foi apresentado como um case de destaque, durante encontro do Comitê de Jovens do Sistema Ocergs, o Geração C, na última semana, em Porto Alegre.

A Cotricampo é a primeira cooperativa agropecuária do RS a implantar um comitê de jovens em sua estrutura, a partir de 17 comitês locais, nos municípios de sua área de atuação, além de um comitê regional, integrado por dois representantes de cada município onde a Cotricampo está presente, servindo de inspiração para outras coops.

O agente de inteligência e inovação da Cotricampo e representante da cooperativa no Geração C, Melkisedeke Soares, apresentou ao grupo estadual a experiência que a Cotricampo está desenvolvendo desde 2023, com a organização e formação dos 17 comitês locais, com encontros presenciais de mobilização, além da apresentação oficial do comitê regional, durante a última edição da ExpoAgro Cotricampo, em fevereiro.

No último mês de junho, o comitê regional realizou um encontro de planejamento, em Campo Novo, com treinamento com o grupo de jovens, tendo como temática “inovação em movimento”, trabalhando técnicas e ideias para o desenvolvimento de jovens lideranças: empreendedorismo jovem, engajamento da juventude na cooperativa, entre outros aspectos.

Os participantes também definiram uma denominação para o comitê: Inovação Jovem. Um slogan escolhido a partir de dinâmicas praticadas durante as atividades e que será adotado a partir de agora pelo grupo.

No encontro estadual da última semana, em Porto Alegre, a jovem Larissa de Sousa Zambiasi, coordenadora do Comitê Geração C disse que é fundamental debater a atuação em frentes estratégicas, como a criação de novos comitês e eventos com foco no desenvolvimento e no engajamento para renovação do quadro social e fortalecimento das cooperativas.