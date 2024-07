Marcas Brasil Racing aposta em inovação e crescimento com novo time de Marketing

O campeonato Marcas Brasil Racing foi idealizado em 2023 por um grupo de pilotos e chefes de equipes buscando competições de alta performance e inovação no conjunto de carro e piloto. Em sua temporada de estreia, reuniu 80 pilotos de todas as regiões brasileiras, em 6 etapas, disputando 4 subcategorias na pista. Durante a temporada, o Marcas Brasil Racing lançou também a MBR Cup, um campeonato paralelo para carros com motores de 8 válvulas que mostrou ser uma grande promessa para os próximos anos.

Desde a primeira etapa da temporada 2024 já é possível perceber uma mudança no posicionamento estratégico do MBR, principalmente na geração de conteúdo nas redes sociais. A transmissão ao vivo, realizada pela AT+G Produtora, do estado de Goiás, também já apresenta algumas novidades tecnológicas e inovações em transmissões de automobilismo no Brasil.

O novo time de Marketing foi construído pelo publicitário Guilherme Deczka, que atua como consultor de toda estratégia de marketing do Marcas Brasil Racing em 2024. Deczka é mestre em marketing e padrões de consumo no esporte. Tem passagens por grandes eventos e outras atividades da indústria do automobilismo fora do Brasil. “Temos um campeonato bastante disputado dentro da pista. Nossos pilotos estão entre os melhores em tração dianteira no país e nossos carros são os mais rápidos entre aqueles com motorização 1.6. Estamos trabalhando forte fora da pista para que a categoria cresça, atraindo grandes marcas e cada vez mais público para os nossos eventos”, explicou.

O Marcas Brasil Racing tem mais 4 etapas a serem realizadas ainda em 2024: em Londrina (PR), nos dias 20 e 21 de julho; em Curvelo (MG), nos dias 8 e 9 de setembro; e a grande final no Autódromo de Cascavel, nos dias 7 e 8 de dezembro.

“Para os pilotos, o nosso propósito é elevar o nível de competição dando liberdade de escolha do conjunto, garantindo qualidade, equilíbrio, diversão e prazer em pilotar. Isso gera grandes disputas na pista, o tempero preferido do espectador. Queremos empacotar tudo isso em 6 grandes eventos no ano, gerando bastante visibilidade. Neste ano, com pouco tempo de trabalho, já batemos recordes de pilotos na pista e crescemos mais de 20% nos canais próprios. Mas ainda há muito espaço para conquistar”, conclui Deczka.

Todas as etapas são transmitidas ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube (youtube.com/@marcasbrasilracing).