Maker’s Mark promove iniciativas para a coquetelaria

Há mais de 60 anos o bourbon premium artesanal Maker's Mark está presente no portfólio dos bartenders e dos apreciadores de whiskey. Produzido pelos seus fundadores, Bill Samuels Sr e sua esposa Margie, o destilado mantém sua herança e compromisso com as técnicas tradicionais de fabricação até os dias de hoje. A visão pioneira de seus criadores inspiraram a busca constante pela perfeição em cada garrafa produzida na destilaria.

Lançada no ano passado, a plataforma Jornada Maker’s tem como objetivo reunir a comunidade de bartenders, oferecer workshops e experiências, ensinar receitas e mostrar a versatilidade da bebida na coquetelaria. A marca convidou Néli Pereira, pesquisadora e consultora de brasilidades, para ser a primeira mixologista de Maker’s Mark no Brasil.

Ao longo das três edições, a marca recebeu convidados como Alexandra Corvo, com seu laboratório de Aromas & Sabores, realizada na casa DUPAC em 2023; Michel Berndt, com palestra sobre "Como produzir boas fotos para as redes sociais", em março deste ano no bar Carmen; e o último, no Exímia, com Márcio Silva, que apresentou o conteúdo sobre "O serviço de coquetelaria em hospitalidade".

Para o público feminino entusiasta da coquetelaria, foi lançado, em abril deste ano, o projeto Maker’s Yourself. Durante encontros descontraídos, realizados cada vez em um bar diferente de São Paulo e arredores, mixologistas ensinam a preparar coquetéis e contam curiosidades sobre a marca.

A receita do bourbon, à base de milho, cevada e trigo de inverno vermelho, foi desenvolvida pelo casal Margie e Bill Samuels Sr., no estado de Kentucky, e lançada em 1953. A marca cresceu, mas a terceira geração não abre mão dos métodos tradicionais de produção, os mesmos há sete décadas, de forma artesanal e em pequenos lotes.

A destilaria, localizada em Loretto - Kentucky, tem a própria fonte de água, que é tratada para trazer o gosto característico do Bourbon. Para lacrar cada um dos rótulos, as garrafas desenhadas pela própria Margie são até hoje mergulhadas na cera vermelha à mão, uma a uma. Como uma B-CorpTM, a marca faz parte de um crescente círculo de empresas globais no caminho para a criação de um futuro mais sustentável.

Sobre a Suntory Global Spirits

Com sede em Nova York, a Suntory Global Spirits é uma subsidiária da Suntory Holdings Limited, do Japão. Presente em quase 30 países, a empresa surgiu em 2014, quando a Suntory, fabricante de bebidas japonesas, adquiriu a produtora de whiskies Beam Inc. Atualmente, emprega cerca de 6 mil funcionários em escritórios, destilarias e vendas e tem seus produtos à venda em 69 países.

No Brasil, onde mantém operação própria desde 2019, a Suntory distribui os bourbons Jim Beam e Maker’s Mark, os whiskies japoneses Yamazaki, Hakushu, Hibiki e Chita e o gin japonês Roku, entre outras marcas de alcance global.

Maker's Mark

www.jornadamakers.com.br

@jornadamakers

Informações à imprensa

TAO PR

Carolina Goulart

[email protected]

Felipe Faria

[email protected]