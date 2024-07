Menina Portelense necessita de ajuda para cirurgia

Izadora Valentina de Lima Carvalho de 6 anos necessita de uma cirurgia de ablação por rádio frequência (“trata-se de queimar o tumor”).

A família que mora no bairro Fries e amigos da menina Izadora Valentina de Lima Carvalho de 6 anos, resolveu utilizar as redes sociais para pedir ajuda a fim de custear uma cirurgia de ablação por rádio frequência (“trata-se de queimar o tumor”).

Entenda a situação:

No final do ano de 2022 Izadora foi diagnosticada com osteoma osteóide e em 09 de marco de 2023 foi feita uma cirurgia de brocagem a fim de resolver o problema. Porém após a retirada da medicação em 2024 as dores voltaram e foi necessário serem feitos novos exames e consultas em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paula.

No dia 23 de maio deste ano Izadora foi atendida pelo Dr. Marcos Ceita Nunes, o mesmo orientou a família em realizar a ablação por rádio frequência (“trata-se de queimar o tumor”), por conta da idade dela seis anos e por ser um procedimento menos invasivo. Porém a família não tem como arcar com os custos. O valor do procedimento é de R$ 14.705,00 reais. Uma corrente do bem se formou para ajudar a Izadora e você também pode fazer parte colaborando com qualquer valor. no início da campanha havia sido arrecadado R$ 3.321,20

Até o momento foram arrecadados R$ 7.556,19

O link da vaquinha on-line é o seguinte:Clique aqui para Doar