Banrisul anuncia R$ 12,2 bilhões em crédito no maior Plano Safra de sua história

O Banrisul de Tenente Portela apresentou nesta quinta feira 11 de julho o Plano Safra, 2024/2025, com disponibilidade de R$ 12,2 bilhões em crédito para aplicação nas linhas de custeio, investimento, comercialização, industrialização e capital de giro — o maior volume de recursos já liberado na história do Banco.

O evento aconteceu no 2° piso da agência local na Avenida Santa Rosa e estiveram presentes clientes (produtores rurais, empresas e cooperativas do agronegócio, assistentes técnicos, entidades representativas do Agro como sindicatos e Emater, veículos de imprensa) dos municípios de Derrubadas, Miraguai e Tenente Portela além dos gerentes, Márcio André Fontaniva de Tenente Portela, Marlon Martini gerente Derrubadas, Reimar Kappes gerente Miraguai, , José Guilherme Schmidt Gerente de Agro, Airton Perussatto gerente de relacionamento Agro e demais funcionários das agências.

Para melhor atender os clientes da agricultura familiar, responsável por grande parte da produção de alimentos e geração de empregos no campo, o Banco irá disponibilizar R$ 2,56 bilhões em crédito, um crescimento de 28% em relação ao ciclo anterior. No ano safra 23-24, a agricultura familiar representou 51% em número de contratos realizados. Somando-se a esses os médios produtores, a representatividade supera 84%. Já para as categorias Pronamp e demais produtores, estão sendo disponibilizados pelo Banrisul R$ 4,41 bilhões e R$ 5,23 bilhões, respectivamente.

NOVAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO PARA O AGRO

O Banrisul também está lançando a Conta Única Rural, com R$ 500 milhões em recursos de capital de giro para os empreendedores rurais. O novo produto oferece condições especiais e composições de garantia adequadas ao segmento agro, com prazo de até cinco anos para pagamento e movimentação dos limites diretamente no aplicativo Banrisul. A linha é renovada automaticamente a cada seis meses.

O Banrisul também está trazendo ao mercado um novo instrumento para financiamento da cadeia produtiva do agronegócio, a CPR – Cédula de Produto Rural, com a disponibilidade de R$ 1,5 bilhões em recursos. O produto permite financiar atividades da cadeia produtiva do agronegócio por meio de um título representativo de promessa de entrega de produtos rurais. A CPR oferece flexibilidade na utilização de recursos e contratação rápida e desburocratizada – não necessita de projeto ou acompanhamento técnico. O prazo é de 12 meses, com pagamento único.

CRÉDITO PARA RETOMADA

Cumprindo seu papel de indutor para a retomada das atividades produtivas nesse período de reconstrução, o Banco destacou a destinação de R$ 1 bilhão para financiar a correção e recuperação de solos de propriedades rurais, por meio das linhas de investimento Renovagro e Moderagro. Também, para amparar os pequenos e médios produtores dos municípios mais afetados pelas enchentes, o Banco passou a disponibilizar a linha do Crédito Emergencial Agro, com a dotação de R$ 643 milhões. Os beneficiados – produtores rurais, PF ou PJ, que tiveram perdas ou danos de pelo menos 30% de sua estrutura produtiva – terão condições especiais nas contratações voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com destaque para o financiamento de recuperação de solos, reconstrução de infraestrutura, recomposição de plantéis de animais, aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção.

QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

Com o intuito de se aproximar ainda mais do produtor rural e capilarizar os seus serviços, o Banrisul vem ampliando e qualificando os espaços de atendimento exclusivos para o setor. Atualmente, esses ambientes de relacionamento já estão disponíveis nas agências de Bagé, Carazinho, Cruz Alta, Ibirubá, Ijuí, Passo Fundo, Santana do Livramento e Santo Ângelo.