São Paulo recebe o projeto gratuito Férias Culturais

A cidade de São Paulo recebe, este mês, a segunda etapa do Férias Culturais, um projeto de atividades de integração realizado pela Secretaria da Cultura que visitará cerca de vinte Casas de Cultura da capital paulista com atrações divertidas para toda a família. O projeto vai trazer recreação e cultura para o período de férias escolares, proporcionando a manutenção de uma rotina ativa e saudável estimulando as brincadeiras e a prática de atividades físicas.

Durante as ativações, que acontecem das 10h às 17h, os participantes vão se entreter com atividades culturais como oficinas de peças de teatro, contação de histórias, músicas, teatro de marionetes e de fantoche, shows de mágica, entre outras atividades. E se divertirão com pintura facial, brinquedos infláveis e recreações infantis onde poderão realizar brincadeiras de rua como bambolê, pular corda, pé de lata, corredor de bolinhas e outros. E ainda haverá distribuição de pipoca e algodão doce

O espaço reservado para a Oficina de Pinturas terá o tema “Monalisas Brasileiras”, um projeto do artista plástico Dilson Cavalcanti, que propõe a criação de imagens de mulheres do nossos país, com a inspiração na famosa pintura de Da Vinci. Durante o Férias Culturais o artista visitará as unidades para realizar oficinas e workshops com os participantes.

Calendário segunda etapa:

04,05, 06 e 07 de julho

10,11,12 e 14 de julho

18,19,20 e 21 de julho

25,26 e 28 de julho

Horário: das 10h às 17h

Locais:

Casa de Cultura Butantã - Rua Junta Mizumoto, 13 - Jd. Peri Peri

Casa de Cultura Campo Limpo - Dora Nascimento - Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Jd. Refúgio

Casa de Cultura Chico Science - Av. Tancredo Neves, 1265 - V. Nancy

Casa de Cultura Hip Hop Sul - Rua Sant'ana, 201 - V. São Pedro

Casa de Cultura de Santo Amaro - Julio Guerra - Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

Casa de Cultura Santo Amaro - Manoel Mendonça - Praça Dr. Francisco Ferreira, 434 - Santo Amaro

Casa de Cultura M'Boi Mirim Av. Inácio Dias da Silva, s/n - Piraporinha

Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey - Rua Santa Crescência, 201, Portaria 5 - Ferreira

Casa de Cultura Brasilândia - Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº (altura 1450 da est do Sabão) - Brasilândia

Casa de Cultura Freguesia do Ó - Salvador Ligabue - Largo da Matriz, 215 - Freguesia do Ó

Casa de Cultura V. Guilherme – Casarão - Praça Oscar Silva, 110 - Vila Guilherme

Casa de Cultura do Tremembé - R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 190 - Tremembé

Casa de Cultura Guaianases - Rua Castelo de Leça, s/n - Jd. Soares

Casa de Cultura São Mateus - Rua Monte Mandirá, 40 - Jardim 9 de Julho

Casa de Cultura São Miguel Paulista - Rua Irineu Bonardi, 168 - Alto Pedroso

Casa de Cultura São Rafael - Rua Quaresma Delgado, 354 - Pq. São Rafael

Casa de Cultura Itaquera - Raul Seixas - R. Murmúrios da Tarde, 211 - Conj. Residencial José Bonifácio

Casa de Cultura Hip Hop Leste - Av Sarah Kubistchek, 165 - Cidade Tiradentes (ao lado do Terminal da C. Tiradentes)

Casa de Cultura Itaim Paulista - Rua Monte Camberela, 490 - Itaim Paulista

CIEJA Lélia Gonzalez- Praça do Trabalhador - Jardim Maria Fernandes (em frente ao Terminal Varginha).