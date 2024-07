Travessia de balsa é retomada na localidade de Porto Soberbo

A travessia de balsa na localidade de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, na fronteira com a Argentina, é retomada na manhã desta quarta-feira (10) após o rio Uruguai baixar. Conforme a administração da balsa no lado brasileiro, o nível do rio no início da manhã estava em 7,20 metros. A travessia é suspensa quando o nível supera os 8 metros – na terça (9) estava acima de 9 metros.

O atendimento na margem brasileira se dá pela manhã, das 8h às 11h15min, e, à tarde, das 14h às 17h15min, de segunda a sexta-feira. Nos sábados e feriados, o atendimento acontece pela manhã, das 8h30min às 11h15min; e a tarde das 14h30min às 17h15min. Aos domingos não há travessia nesse ponto da fronteira.

É importante destacar que os brasileiros que desejam realizar a travessia devem apresentar sua carteira de identidade atualizada, único documento aceito no posto de fiscalização do lado argentino e necessário para ingresso naquele país.